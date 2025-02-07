Около шести миллионов российских школьников посещают научно-технические кружки

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Впервые число учащихся, записавшихся в кружки и секции по техническим и естественно-научным направлениям, составило почти три миллиона человек: более 2,8 миллиона детей выбрали техническую сферу, свыше 2,9 миллиона детей — естественно-научную. Охват детей дополнительным образованием по данным направлениям вырос за последний год более чем на 30 процентов.

Росту популярности, считают специалисты, послужило расширение федеральной сети организаций дополнительного образования детей и активная поддержка развития региональных программ дополнительного образования. Их в стране более 350 тысяч по техническим дисциплинам и около 467 тысяч программ естественно-научной направленности.

Система дополнительного образования важна и должна быть максимально доступна для каждого ребенка. Она помогает найти любимое занятие — то, что реально нравится, и то, в чем ребенок сможет максимально раскрыть свой потенциал и талант. И конечно, ее роль весьма значима в воспитании детей.

Самыми популярными в системе дополнительного образования детей остаются программы социально-гуманитарной направленности: свыше 6,6 миллиона учащихся посещают данные кружки и секции, 5,5 миллиона детей занимаются художественным творчеством.

© news.sgnorilsk.ru

В сеть учреждений дополнительного образования входит в том числе 261 «IТ-Куб»

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