Первые российские автоматические пробоотборники с каротажным щупом

Компания «Элтемикс Лаб» первой в России разработала и внедрила в производство автоматические пробоотборники для зерновых и масличных культур с каротажным щупом. Первые пробоотборники с каротажным щупом уже вышли с производства. Установка оборудования на агропредприятиях планируется в первом полугодии 2025 года.

Директор компании «Элтемикс Лаб» Игорь Пикалов: «Изначально в планах было попытаться сделать аналог зарубежного пробоотборника, чтобы он был ниже по цене. Средняя стоимость импортных пробоотборников начинается от 30 000 евро и заканчивается далеко за 70 000. Скажем честно, не всем предприятиям это по карману. Но в какой-то момент мы немного сместили вектор своей стратегии в сторону производства достойного технологичного оборудования для наших аграриев, без задачи получить какую-то сверхприбыль. Так и вышло. Так же как и любые другие производителя, мы стараемся по максимуму модифицировать наше оборудование с течением времени.»

В отличие от стандартного щупа, которым были оборудованы первые пробоотборники серий «Колибри» и «Полоз», каротажный щуп по обе стороны имеет трубы. К одной трубе подведена воздуходувка, которая выдувает воздух, другая труба, наоборот, всасывает. Из-за этого на конце щупа получается, грубо говоря, нулевое всасывание, которое не дает пройти пыли и лишнему мусору. Таким образом каротажный щуп позволяет забирать более чистые пробы зерна, а также исключает снятие влажности в транспортируемом образце. В настоящее время выпускаются две серии пробоотборников: рельсовый автоматический пробоотборник «Полоз» и одноопорный автоматический пробоотборник IBIS, который может быть модифицирован в рельсовую модель.

© eltemiks-agro.ru

© eltemiks-agro.ru

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