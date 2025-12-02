Компания «Новые Агро-Инженерные Решения» представила монодисковый посевной комплекс нового поколения — ДОН 761, сообщил Telegram-каналу Agroreport представитель завода Модель разработана для работы по минимальной и нулевой технологии обработки почвы (No-Till) и предназначена для высева зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур, включая мелкосемянные, с возможностью одновременного внесения удобрений.

Бункер объёмом 12 000 литров, ширина захвата 12 метров и рабочая скорость до 18 километров в час позволяют обрабатывать большие площади за минимальное время, сохраняя качество и равномерность посева.

Высевающая секция ДОН 761 спроектирована с возможностью выбора междурядья в 19, 21 или 25 см. Три ряда монодисковых сошников с усилием врезания до 350 кг обеспечивают стабильную глубину посева при большом количестве пожнивных остатков. Диски рабочих органов из борсодержащей стали, усиленные подшипниковые узлы и использование современных композитных материалов призваны увеличить ресурс работы. Бункер посевного комплекса оснащён высокопроизводительным шнеком диаметром 250 мм, мощной турбиной, высевающими аппаратами из нержавеющей стали и электроприводами шестиканальных дозаторов.