Как изменился Ульяновск за 15 лет? Большой обзор

В России в ускоренном режиме ведётся разработка демонстратора технологий нового сверхзвукового пассажирского самолёта, способного совершать рейс из Москвы во Владивосток всего за&... 14

Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», входящее в Госкорпорацию «Ростех», передало первые двигатели ПД-8 для авиационного завода им. Ю. А. Гагарина (Комсомольск-на-Ам... 6

В 2024 г. промышленность России продолжила поступательное развитие, причём темпы прироста в обрабатывающей промышленности второй год подряд превышают 8% (последний раз такое было ... 5

Центр аддитивных технологий Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех запустил в работу отечественный рентгеновский компьютерный томограф. Оборудование позволит проводит... 5