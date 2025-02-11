Как изменился Ульяновск за 15 лет? Большой обзор

Как изменился Ульяновск за 15 лет? Большой обзорСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
00:00:09 Таблетка для памяти
00:00:38 Город
00:01:15 Частный сектор вид с улиц
00:02:16 Малоэтажные жилые комплексы
00:03:42 Многоэтажные жилые комплексы
00:06:36 Парки, скверы
00:08:31 Обновление/реставрация зданий
00:10:06 Соцобъекты (здравоохр., спорт., образов., культ.)
00:13:41 Храмы, ТРЦ, Адм.-офисные здания
00:14:59 Улицы, транспортная инфраструктура
00:17:19 Частный сектор (спутниковые снимки)
00:18:00 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет"
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