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Великоросс 11 февраля 2025, 19:17 36 Видеоблог

Как изменился Ульяновск за 15 лет? Большой обзор

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00:00:09 Таблетка для памяти

00:00:38 Город

00:01:15 Частный сектор вид с улиц

00:02:16 Малоэтажные жилые комплексы

00:03:42 Многоэтажные жилые комплексы

00:06:36 Парки, скверы

00:08:31 Обновление/реставрация зданий

00:10:06 Соцобъекты (здравоохр., спорт., образов., культ.)

00:13:41 Храмы, ТРЦ, Адм.-офисные здания

00:14:59 Улицы, транспортная инфраструктура

00:17:19 Частный сектор (спутниковые снимки)

00:18:00 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет"

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Ульяновская область
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