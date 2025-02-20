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Когда-то Тобольск был столицей Сибирской губернии — огромной территории, которая простиралась от Урала до Тихого океана. По площади губерния была сопоставима с площадью всей Европы. Тобольск первым в Сибири получил статус города. Здесь находится единственный в Сибири кремль, построенный по проекту Семёна Ремезова, которого называют «сибирским Да-Винчи».

В Тобольске служил простым казаком Семён Дежнёв — мореплаватель, именем которого назвали самую восточную точку Евразии. Отсюда уходила экспедиция Беринга, которая нанесла на карту очертания берегов Аляски. Через Тобольск проезжали в ссылку декабристы, Достоевский и большинство осуждённых на каторжные работы. В 1917—1918 годах здесь жил отрёкшийся император Николай II с его семьёй. Даже угличский колокол целых 300 лет провёл в ссылке в Тобольске. В этом городе жил и работал знаменитый писатель Пётр Ершов, автор «Конька-Горбунка». А ещё В Тобольске родился один из учеников Ерошова — Дмитрий Менделеев, создатель периодической системы химических элементов.

Город находится в 250 км от Тюмени на месте впадения Тобола в Иртыш, который затем впадает в Обь. В первые столетия через город проходил Сибирский тракт и Тобольск процветал. Затем появилась Транссибирская магистраль, которую проложили гораздо южнее — и активно развиваться начали соседние города. В итоге Тобольск стал частью Тюменской области. Сейчас в городе живёт около 100 тысяч человек, а туристов ежегодно приезжает в 3 раза больше.

1. Город основан в 1587 году неподалёку от места, возле которого высадились казаки Ермака перед решающей битвой с Сибирским ханством. Тобольский острог был вторым в Сибири — Тюменскую крепость построили на год раньше. В 1708 году Тобольск стал столицей Сибирской губернии — самой большой за всю историю России. Губерния начиналась от Вятки и заканчивалась на границах Русской Америки, в состав которой тогда входили Аляска, Алеутские острова, Курильские острова и другие территории. Через город проходил Сибирский тракт — тогда Тобольск был одним из транзитных пунктов торговли с Китаем и Бухарой. Но Транссибирскую магистраль проложили гораздо южнее, поэтому город потерял своё транспортное значение. Со временем Тобольск стал одним из городов Тюменской области.

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2. Тобольск расположен на месте впадения Тобола в Иртыш. В период освоения Сибири эта точка была удобным пунктом для подготовки экспедиций — здесь останавливался Витус Беринг на пути к Северному Ледовитому океану и обратно, отсюда стартовала первая научно-исследовательская экспедиция Даниила Мессершмидта.

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3. Тобольский кремль — единственный каменный кремль в Сибири. Проект разрабатывал Семён Ремезов, знаменитый картограф, архитектор, строитель, историк, художник, писатель. Архитектор родился в Тобольске, в семье стрелецкого сотника. Участвовал в отражении набегов кочевников, собирал ясак, основывал новые сёла, проводил перепись населения и даже пробовал силы в иконописи.

Перед началом строительства Семён Ремезов отправился в Москву, где в Оружейной палате обучался «строению каменных дел». После возвращения в Тобольск он руководил всеми этапами — разрабатывал чертежи укреплений, рассчитывал смету, командовал строительством, участвовал в поисках песка и камня для строительства.

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4. Первый острог в Тобольске построили из казачьих стругов — разобрали военные ладьи, на которых сюда добрались первые поселенцы. Крепость несколько раз горела, пока в 1686 году, почти через 100 лет после строительства первого острога, не выделили деньги на строительство каменного кремля.

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5. Кремль построен на склоне холма над Иртышом. Кроме стен и семи башен в ансамбль входят Софийско-Успенский собор, колокольня, Архиерейский дом, рентерея, бывший дворец наместника, Гостиный двор, Тюремный замок и подгорные стены Прямского взвоза.

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6. Софийско-Успенский кафедральный собор — один из старейших православных храмов в Сибири. Впервые Софийский собор в Тобольске построили в 1622 году, но храм пришлось несколько раз перестраивать после пожаров. В результате в 1686 году построили каменный Софийско-Успенский кафедральный собор.

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7. Собор строили по чертежам Вознесенской церкви в Москве. На колокольне находилось 15 колоколов, самый массивный из которых весил 16 тонн и считался самым большим в Сибири. Этот колокол изготовили в 1738 году на Тагильском заводе. В 2007 году на колокольню установили новый колокол весом 25 тонн. Это самый большой за Уралом колокол.

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8. Софийско-Успенский собор не пострадал даже во время опустошительного пожара 1701 года, когда сгорели все деревянные строения города. Но в 1733 году пожар уничтожил крышу и деревянные главы собора, поэтому пришлось делать первый крупный ремонт храма. Так у собора появилась новая металлическая крыша и главы сложной фигурной формы.

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9. Соборная колокольня поднимается над Троицким мысом на 75 метров и визуально объединяет кремль вокруг себя. На верхнем ярусе в 1809 году установлены часы.

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10. В годы Советской власти Софийско-Успенский собор в Тобольске был закрыт. Здание использовали как жильё для «спецпереселенцев» — ссыльных крестьян, «кулаков», для которых Тобольск стал перевалочным пунктом по пути на Север. Позже в соборе организовали склад. Сейчас храм полностью отреставрирован.

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11. Тобольск не раз упоминался в кино и литературе — в том числе, в иностранных произведениях. Например, главный герой романа «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» отправляется в Европу через Китай и Сибирь — и зимует в Тобольске, а в романе «Дракула» один из героев вспоминает, как его преследовала под Тобольском стая волков.

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12. Рентерея Тобольского кремля построена по проекту Семёна Ремезова в 1717 году. Название «рентерея» происходит от слова «рента» — оброка, который собирали с крестьян. Казённую палату строили пленные шведы, которые были сосланы сюда после Полтавской битвы. Иногда рентерею называют «шведская палата». Поначалу здание использовалось как хранилище казны и ясака, затем как архив. После реставрации здесь работает музей.

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13. Первые строители Тобольского кремля возвели 9 башен — шесть круглых, две квадратных и одну восьмигранную. За годы существования крепости башни несколько раз перестраивались, и сейчас только четыре из них похожи на первоначальные: одна квадратная и три круглые — Орловская, Южная и Павлинская.

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14. Позолоченный флюгер в виде трубящего ангела на шпиле юго-восточной башни.

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15. Красная площадь в Тобольске. Как и в Москве, она расположена перед кремлём. Но площадь отличается — это скорее благоустроенный сквер, на который выходит кремлёвская стена и три основных музея.

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16. Гостиный двор в Тобольске тоже входит в основной ансамбль кремля — и он также построен по проекту Семёна Ремезова. В своё время Гостиный двор в Тобольске был одним из самых больших в России — такие строились лишь там, где купцы торговали с иностранцами. Двор окружён глухими наружными стенами с башнями по углам — это здание должно было защищать товары и деньги, которые шли в Китай и обратно.

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17. Именно для торговли Гостиный двор почти не использовался — доставлять товары в нагорную часть города было неудобно и купцы торговали в Нижнем посаде. Поэтому на месте торговых лавок размещались аптека, архив, музей.

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18. Сейчас Гостиный двор считается памятником архитектуры. Сейчас здесь размещается музей, мастерские народных умельцев, гостиница.

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19. В Тобольске жил автор знаменитой сказки «Конёк-горбунок» Пётр Ершов. После обучения в Петербургском университете, он вернулся в Тобольск и преподавал в местной гимназии, основал несколько новых училищ в губернии. Один из учеников Ершова — будущий химик Дмитрий Иванович Менделеев, который тоже родился в Тобольске. Сказка «Конёк-Горбунок» стала классикой русской литературы. Когда юный Пушкин прочитал эту сказку, он сказал начинающему поэту: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить».

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20. Александровский сад в Тобольске разбили вокруг часовни в честь императора Александра II, который останавливался в генерал-губернаторском доме на Благовещенской площади.

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21. Дом купца Корнилова, который вёл добычу золота и соли на Алтае и был владельцем пароходной конторы в Томске. С начала XX века в доме разместился окружной суд. А когда после революции в Тобольск перевезли семью Николая II, в купеческом особняке разместилась сопровождавшая Романовых охрана. После этого в доме работал Государственный банк, а сейчас — мировые судьи и музей, посвящённый истории судебной системы в Сибири.

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22. Бывший Губернаторский дом был построен купцом Куклиным после разрушительных пожаров 1788 года. В 1817 году купец обанкротился и дом перешёл в государственную казну. С тех пор в нём размещалась резиденция губернатора Тобольской губернии.

С августа 1917 года по апрель 1918 года в этом доме проживал Николай II со своей семьёй. В апреле семью бывшего императора перевезли в Екатеринбург. А в здание переехал местный исполком, затем редакция газеты «Известия», администрация района. В бывшем губернаторском доме в 1996 году открыли единственный в Сибири кабинет-музей императора Николая II, а затем — Музей семьи императора Николая II.

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23. Базарная площадь в Тобольске во времена активного использования Сибирского тракта была самым оживлённым уголком города. Здесь можно было найти любые товары, которые купцы отправляли в Китай или везли обратно в Европейскую часть страны.

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24. Храм Воскресения Христова в Тобольске — церковь Захарии и Елизаветы — построили в 1776 году.

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26. Во время учёбы в гимназии прихожанином храма Воскресения Христова был будущий автор «Конька-горбунка» Пётр Ершов, а в 1917-1918 годах службы посещала семья Николая II, находившаяся в ссылке.

© img.geliophoto.com

27. Тобольский педагогический институт имени Д. И. Менделеева был основан в 1913 году и стал третьим в Сибири учебным заведением, в котором готовили школьных учителей. Имя Менделеева институт получил в 1969 году, в честь 100-летия открытия Периодической системы химических элементов.

© img.geliophoto.com

28. Во времена Сибирской губернии Тобольск содержал собственный полк. Одним из офицеров этого полка был Василий Никитич Татищев, автор первого масштабного труда по русской истории, основатель Ставрополя-на-Волге (Тольятти), Екатеринбурга и Перми. Здесь же служил и Абрам Ганнибал — русский военный инженер, приёмный сын Петра I (арап Петра Великого), прадед Александра Сергеевича Пушкина.

© img.geliophoto.com

29. Тюремный замок построен по проекту архитектора Вейгеля в 1845 году. Это бывшая каторжно-пересыльная тюрьма — здесь содержались арестанты перед отправкой их на каторжные работы в поселение. Сейчас здесь находится Музей Сибирской каторги и ссылки.

© img.geliophoto.com

30. Водонапорная башня на Красной площади в Тобольске построена в 1902 году — именно с неё началась прокладка городского водопровода. Это восьмигранная конструкция высотой 25 метров из красного кирпича.

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31. Софийско-Успенский кафедральный собор на некоторое время стал местом ссылки набатного угличского колокола. Судьба колокола была непростой — в 1591 году с его помощью известили жителей Углича о смерти царевича Дмитрия, что вызвало народное волнение и самосуд над возможными убийцами. В результате колокол решили наказать — «казнили» его отсечением языка и сослали в Тобольск. Сначала колокол повесили на колокольню Всемилостивого Спаса, затем Софийского собора. А когда колокольня разрушилась, его подвесили на козлах вместе с остальными колоколами. Колокол пробыл в Тобольске около 300 лет, а затем был возвращён обратно и сейчас выставляется в Угличском музее.

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32. Через Тобольск к местам ссылки проезжали декабристы, которых отправили на каторгу или поселение. Часть осуждённых оказалась в Тобольске после каторжных работ — здесь в разное время проживало 15 декабристов, которые активно участвовали в жизни города. Один из декабристов даже стал губернатором Тобольска.

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33. В Тобольске рядом с Завальным кладбищем, на котором похоронено 7 ссыльных декабристов, установлен памятник жёнам декабристов.

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34. Здание губернского музея — это первый в Сибири Краеведческий музей. Здание заложили во время празднования трёхсотлетия города и возводили специально для размещения музейных экспозиций — к тому времени уже была собрана коллекция предметов по истории и этнографии Сибирского края.

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35. Католическая церковь Пресвятой Троицы построена в 1909 году на пожертвования прихожан — потомков ссыльных поляков, поэтому её иногда называют польский костёл. В советское время здесь размещалась столовая, кинотеатр — и только в 1993 году церковь отдали католическому приходу. С 2004 года в церкви проводятся концерты органной музыки.

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36. Сад Ермака расположен на мысе Чукман. В 1839 году здесь установили памятник «Покорителю Сибири Ермаку», затем разбили вокруг парк.

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37. Храм Архангела Михаила в Тобольске построили в 1759 году. Возле церкви жил Александр Радищев — писатель, философ и поэт, который стал известен благодаря своему произведению «Путешествие из Петербурга в Москву». В 1852 году в храме при участии декабристов Александра Муравьёва и Петра Свистунова открыли женское училище, которое затем преобразовали в гимназию.

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38. В Тобольской губернии в 1869 году родился Григорий Распутин — сибирский крестьянин, который стал другом семьи Николая II. До сих пор вокруг личности Распутина и его влияния на судьбу Российской империи ведутся споры.

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39. Водонапорная башня.

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40. Панорама исторической части Тобольска.

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41. Петропавловская церковь появилась в Тобольске в середине 17 века и дважды была уничтожена пожарами. После этого её отстроили в 1788 году из камня. Это единственная в Тобольске церковь с явно выраженными чертами классицизма.

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42. Администрация Тобольского муниципального района. Улица Октябрьская.

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43. В Тобольске родилось немало знаменитостей. Например, актёр Александр Абдулов и актриса Елена Корикова, живописец Василий Перов и математик Юрий Осипов, который более 20 лет был Президентом Российской академии наук.

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44.

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45. Софийско-Успенский собор.

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46. Примерно с такого ракурса Дмитрий Медведев сделал знаменитый снимок Тобольского кремля — тот самый, что был продан в 2010 году на благотворительном аукционе за 51 млн рублей. Этот снимок побил рекорд 2009 года — картину «Узор на заиндевевшем окне», которую нарисовал Владимир Путин. Картину продали за 37 миллионов.

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47. Могильное надгробие Кафедрального протоиерея М. Ф. Боголепова.

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48. Софийско-Успенский собор.

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49. Сейчас в Тобольске большая часть производства приходится на нефтехимическую отрасль. Город стал крупнейшим центром страны в области производства полимеров и мономеров — здесь производится более половины полиэтилена и полипропилена в России.

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50. В Тобольске живёт около 100 тысяч человек и ежегодно сюда приезжает более 300 тысяч туристов. Всех привлекает деревянное и каменное зодчество Сибири, богатая и разнообразная история города, связанная с разными эпохами и известными личностями.

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