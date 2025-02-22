Как производят батареи для электромобиля?

Развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры — это важная составляющая энергетического перехода планеты на «зеленые» технологии. Оно позволяет перейти на более экологичный транспорт, обеспечить снижение уровня шума и загрязнения воздуха в больших городах.

В Москве на заводе «Рэнера» производят литий-ионные аккумуляторы, которые потом устанавливают в электрокары, карьерные грузовики, общественный электротранспорт.

А в Калининградской области в 2025 году должна заработать первая в России гигафабрика. Производство называется гигафабрикой, потому что здесь будет выпускать продукцию, измеряемая в гигаватт-часах.

Если московское предприятие способно сейчас ежегодно обеспечить до 2000 электромобилей тяговыми аккумуляторными батареями, то первая очередь нового производства в 25 раз мощнее!

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