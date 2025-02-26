В Петербурге построен новый детский сад на 190 мест

© i.archi.ru

В жилом комплексе New Питер в Ленинградской области по проекту «БалтИнвест-Проект» построен детский сад. Его отличает довольно строгий кирпичный фасад, уютная ниша входа, а также групповые ячейки с панорамными эркерами, из которых дети могут наблюдать друг за другом и жизнью на улице.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Чтобы дополнительного акцентировать главный вход, часть первого этажа чуть отодвинули. За счет этого образовалась эффектная ниша, декорированная ширмами из металлических реек. Ниша усиливает композицию здания, а также несет практическую функцию — играет роль козырька над местом хранения колясок и самокатов у главного входа.

© i.archi.ru

По техническому заданию заказчика фасад здания решен в лицевом кирпиче, а мастер-план регламентировал его цветовую гамму. Фасады выполнены в том же минималистичном духе, что и форма: кирпичный монолит «разрезан» проемами окон и нишами входов в групповые ячейки, дополнительно акцентированных цветом.

© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

Несмотря на некоторую строгость, здание остается открытым и связанным с окружающей средой. Для этого архитекторы детально подошли к организации светопрозрачных конструкций, чтобы впустить как можно больше естественного света в помещения. Так появились световые фонари на кровле, двухсветные тамбуры, остекленные входные группы. В групповых ячейках есть стеклянные объемы эркеров: детей могут выйти за «границу» здания и видеть друг друга, находясь в разных группах и на разных этажах. Это также позволило усилить взаимосвязь внутреннего пространства здания с прилегающей территорией.

© i.archi.ru

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