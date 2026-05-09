Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) отправил в войска очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Машины созданы с учётом опыта боевого применения и обратной связи от военных. Эшелоны с техникой поехали к местам несения службы в преддверии 81-й годовщины Великой Победы.

Современные специалисты, вдохновляясь подвигом дедов и прадедов, постоянно наращивают выпуск боевых машин. Как и в годы войны, когда конструкторы стремились улучшить легендарный Т-34, сегодня продолжается непрерывное совершенствование бронетехники.

Ещё в 2025 году была серьёзно доработана система радиоэлектронной борьбы, а к защите верхней полусферы добавилась дополнительная защита проекции моторно-трансмиссионного отсека. Продолжается работа над дальнейшим развитием пассивной и активной защиты, а также над повышением эксплуатационных характеристик. Главный акцент — на комплексном повышении выживаемости танков и безопасности экипажей.

«В свое время легендарный Т-34 полностью отвечал требованиям эпохи. Он стал не просто боевой машиной — танком Победы. И сегодня в бою наши Т-72, Т-80 и Т-90 также отвечают современным вызовам, боевым условиям и новым угрозам. Но это уже иные танки. Пройдет время, появятся новые танки, как ответ на новые угрозы, но сделают их на основе того, что мы создаем сейчас. И наши дети и внуки будут говорить о сегодняшних 72-х, 80-х и 90-х так же, как мы говорим о Т-34», — сказал генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.