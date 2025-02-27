ГК «Синтез ОКА» приступила к подготовке площадки для модернизации производства этаноламинов

ГК «Синтез ОКА» приступила к подготовке площадки для модернизации производства этаноламиновСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На территории ГК «Синтез ОКА» началась подготовка площадки для реализации инвестиционного проекта «Синтамин», направленного на техническое перевооружение законсервированного производства этаноламинов мощностью 10 тысяч тонн в год. В рамках подготовки проводится расчистка территории, включая снос неиспользуемых зданий и демонтаж ветхой кирпичной трубы.
Компания планирует капитально отремонтировать корпус № 94, где будет установлено новое оборудование, включая насосы, операторную и комплектную трансформаторную подстанцию. Здание укрепят, утеплят и заменят полы, а прилегающую этажерку также отремонтируют.
В первом квартале планируется заключить договор на разработку рабочей документации для технического перевооружения склада аммиака, который обеспечит хранение сырья для новых производственных мощностей. Работы на складе начнутся в начале 2026 года.
Проект «Синтамин» получил статус приоритетного от инвестиционного комитета при губернаторе Нижегородской области в 2024 году. Общий объем инвестиций составит 3,9 миллиарда рублей. В результате модернизации и перехода на современные технологии, соответствующие мировым стандартам, мощность производства этаноламинов увеличится до 25 тысяч тонн в год. Это создаст сырьевую базу для развития новых проектов, включая производство этиленаминов, гербицида глифосата и строительной химии.
Проект реализуется при поддержке Правительства РФ в рамках программы льготного финансирования «Кластерная инвестиционная платформа».
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