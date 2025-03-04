В Крыму открылась уникальная лаборатория для агропромышленного контроля

© gazetacrimea.ru

В Крыму официально начала работу современная испытательная лаборатория, которая сыграет важную роль в улучшении качества и безопасности сельхозпродукции не только на полуострове, но и во всём Южном федеральном округе. "Крымская газета" побывала в этой лаборатории и узнала, в чем её уникальность.

Материально-техническая база лаборатории соответствует последнему слову техники. Здесь осуществляется контроль качества сельскохозяйственной продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

По словам заместителя заведующей лабораторией Мавиле Зиятдиновой, главная цель — обеспечить максимально оперативную работу.

— Мы работаем в режиме 24/7: в течение дня испытатели готовят пробы, на ночь оставляют, утром — обрабатывают результаты. На один цикл уходят сутки, — поясняет она.

© gazetacrimea.ru

Система работы выстроена по принципу максимальной объективности. Пробы поступают под кодовыми названиями, что исключает возможность влияния на результаты исследований. Только после проведения всех необходимых тестов принимается решение о соответствии продукции требованиям для внутреннего рынка или экспорта.

— Конечно, есть перспективы стать передовым центром ЮФО, потому что в первую очередь мы исследуем образцы в разных направлениях. Например, когда приходит проба пшеницы, мы определяем её качество, идентифицируем, исследуем показатели безопасности: токсичные элементы, остаточное количество пестицидов… Также проводим анализ на ГМО, что особенно важно для посевного материала, — рассказывает заведующая лабораторией Татьяна Тышкевич.

© gazetacrimea.ru

В структуру Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества продукции АПК» входят также лаборатории в Севастополе, Джанкое, Керчи, Мелитополе и Скадовске, но именно в симферопольском центре аккумулировано самое современное оборудование.

Штат полностью укомплектован — из 167 специалистов 27 работают непосредственно в центральной лаборатории.

Лаборатория контролирует фитосанитарное состояние в Республике Крым, городе Севастополе, Херсонской и Запорожской областях. Планируется создание аналогичной лаборатории в Мелитополе, где объёмы производства зерна превышают крымские показатели.

Директор Азово-Черноморского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК Андрей Рюмшин обозначил масштабные планы работы:

— Мы планируем проводить до 30 тысяч исследований в год. Нагрузка на нашу лабораторию будет огромная. И в этом году нам предстоит новая ответственная задача — исследование виноградников. Сегодня они занимают в Крыму 28 тысяч гектаров, восемь тысяч из них мы планируем исследовать в этом году. Это особенно важно, учитывая, что здесь сосредоточено 50% всех виноградников России.

4,3 млн тонн сельхозпродукции прошло контроль качества и безопасности в прошлом году.

© gazetacrimea.ru

© gazetacrimea.ru

© gazetacrimea.ru

© gazetacrimea.ru

© gazetacrimea.ru

© gazetacrimea.ru

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