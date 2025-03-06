В Сыктывкаре продолжается строительство нового корпуса Республиканской детской клинической больницы

termometrix 06 марта 2025, 09:22 34 Видеоблог
В Сыктывкаре продолжается строительство нового корпуса Республиканской детской клинической больницыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Строительство нового корпуса детской больницы Святого Владимира в Москве
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termometrix
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