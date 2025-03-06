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termometrix 06 марта 2025, 09:22 34 Видеоблог

В Сыктывкаре продолжается строительство нового корпуса Республиканской детской клинической больницы

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Строительство нового корпуса детской больницы Святого Владимира в Москве

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Источник: https://komigor.com/news/2025/03/05...anskoj-detskoj-klinicheskoj-bolnic/

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  • Нет аватара termometrix
    07.03.2512:33:32

    В Коми должны наконец завершить строительство санатория «Серегово». Или построить новое здание.

    #1297988
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