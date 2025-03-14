«НПО АСТА» начала серийный выпуск предохранительных клапанов.

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Завод в Воскресенске (Московская область) наладил производство до 5 тысяч изделий в год, при этом уровень локализации продукции увеличился с 50% до 100%. Проект, реализуемый компанией, входящей в группу «Астима», потребовал инвестиций свыше 120 миллионов рублей. Половину этой суммы — 60 миллионов рублей — предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Проекты развития».

Производимые клапаны предназначены для защиты трубопроводов, резервуаров и оборудования в системах теплоснабжения, котлах, вулканизаторах, стерилизаторах и пастеризаторах. Они предотвращают повреждение оборудования при превышении допустимого давления, которое может быть вызвано химическими реакциями, солнечной радиацией, пожарами или другими факторами.

Корпус клапанов изготавливается из высокопрочного чугуна, что позволяет использовать их в неотапливаемых помещениях в средней полосе России при минимальной температуре до -40°С. Среди ключевых преимуществ клапанов «НПО АСТА» — 100% герметичность затвора.

Учредитель ООО «НПО АСТА» и Группы компаний «Астима» Евгений Синодов отметил, что в последнее время российский рынок покинули производители предохранительных клапанов из Германии, Польши, Великобритании и США, которые ранее занимали до 60% рынка.

«Программа Фонда развития промышленности была выбрана нами как наиболее оперативная форма финансирования реализации промышленных проектов. Благодаря выделенным ресурсам, необходимым для закупки дорогостоящих литейных форм, станков и оборудования, мы в кратчайшие сроки разработали и запустили в серийное производство предохранительные клапаны собственной конструкции на замену импортным аналогам».

Ранее компания изготавливала клапаны с применением турецких комплектующих — корпусных отливок. В 2023-2024 годах было локализовано производство 36 комплектующих для замены импортных — теперь все, кроме пружин и литых частей корпуса, компания производит самостоятельно, а пружины и отливки поставляют отечественные производители. Локализация продукции увеличилась с 50% до 100%.

Потребители выпускаемых предохранительных клапанов — котлостроительные заводы, предприятия пищевой, фармацевтической, химической и нефтехимической, целлюлозно-бумажной и текстильной отраслей в России, Беларуси и Казахстане.

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