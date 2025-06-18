Российская компания НПО АСТА запустила серийное производство промышленных предохранительных клапанов

Предохранительные клапаны АСТА П223 © npoasta.ru

На подмосковном предприятии НПО АСТА завершена разработка и налажен серийный выпуск ВСЕЙ линейки промышленных полноподъемных предохранительных клапанов для пара АСТА серии П223 из высокопрочного чугуна.

Предохранительный клапан предназначен для защиты трубопроводов и оборудования от превышения предельно допустимого давления. Используется преимущественно на сжимаемых средах (пары, газы), а также перегретых жидкостях.

Все типоразмеры предохранительных клапанов АСТА П223 доступны в большом количестве на складе готовой продукции компании в городе Воскресенске, начиная от минимальных DN 20×32, и заканчивая крупногабаритными DN 200×300! Доступны различные исполнения: с мягким уплотнением седла, с уплотнением «металл-металл».

Основные технические характеристики:

DN : 20×32 — 200×300

: 20×32 — 200×300 PN : 40×16 бар

: 40×16 бар Tmax : 200 °C мягкое уплотнение седла / 350 °C «металл-металл»

: 200 °C мягкое уплотнение седла / 350 °C «металл-металл» Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015

Клапаны были разработаны и запущены в серийное производство в рамках НИОКР по программе импортозамещения Минпромторга. Конструкторский отдел НПО АСТА качественно улучшил технические характеристики и эксплуатационные свойства клапана, опираясь на многолетний опыт использования и обратную связь от заказчиков.

Технология производства была запатентована. В марте 2025 года завод НПО АСТА получил на предохранительный клапан патент № 232254.

Патент НПО АСТА на предохранительный клапан © npoasta.ru

Как производятся предохранительные клапаны АСТА — смотрите в подробном репортаже .

Предохранительные клапаны АСТА на 100% локализованы в России.

Цены зафиксированы в рублях.

На все продукты АСТА действует расширенная гарантия 2 года.

НПО АСТА — современное российское предприятие в подмосковном городе Воскресенске — разрабатывает и производит регулирующую, предохранительную и специальную трубопроводную арматуру для систем теплоснабжения ЖКХ и специализированное оборудование для пароконденсатных систем нефтегазовой, химической, энергетической, пищевой, целлюлозно-бумажной и ряда других промышленных отраслей.

Главный приоритет завода — разработка и внедрение востребованной на российском рынке продукции со степенью локализации до 100% с применением качественных конструкторских решений.

НПО АСТА сегодня — это:

15 лет опыта

300 сотрудников

собственный конструкторский департамент

более 100 собственных разработок

5 тыс. м2 площадь производства

90% отечественных комплектующих

более 30 тыс. единиц комплектующих на складе

более 10 тыс. постоянных заказчиков

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