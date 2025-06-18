Российская компания НПО АСТА запустила серийное производство промышленных предохранительных клапанов

Российская компания НПО АСТА запустила серийное производство промышленных предохранительных клапановСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Предохранительные клапаны АСТА П223 © npoasta.ru
На подмосковном предприятии НПО АСТА завершена разработка и налажен серийный выпуск ВСЕЙ линейки промышленных полноподъемных предохранительных клапанов для пара АСТА серии П223 из высокопрочного чугуна.
Предохранительный клапан предназначен для защиты трубопроводов и оборудования от превышения предельно допустимого давления. Используется преимущественно на сжимаемых средах (пары, газы), а также перегретых жидкостях.
Все типоразмеры предохранительных клапанов АСТА П223 доступны в большом количестве на складе готовой продукции компании в городе Воскресенске, начиная от минимальных DN 20×32, и заканчивая крупногабаритными DN 200×300! Доступны различные исполнения: с мягким уплотнением седла, с уплотнением «металл-металл».
Основные технические характеристики:
- DN: 20×32 — 200×300
- PN: 40×16 бар
- Tmax: 200 °C мягкое уплотнение седла / 350 °C «металл-металл»
- Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015
Клапаны были разработаны и запущены в серийное производство в рамках НИОКР по программе импортозамещения Минпромторга. Конструкторский отдел НПО АСТА качественно улучшил технические характеристики и эксплуатационные свойства клапана, опираясь на многолетний опыт использования и обратную связь от заказчиков.
Технология производства была запатентована. В марте 2025 года завод НПО АСТА получил на предохранительный клапан патент № 232254.
Патент НПО АСТА на предохранительный клапан © npoasta.ru
Как производятся предохранительные клапаны АСТА — смотрите в подробном репортаже.
Предохранительные клапаны АСТА на 100% локализованы в России.
Цены зафиксированы в рублях.
На все продукты АСТА действует расширенная гарантия 2 года.
НПО АСТА — современное российское предприятие в подмосковном городе Воскресенске — разрабатывает и производит регулирующую, предохранительную и специальную трубопроводную арматуру для систем теплоснабжения ЖКХ и специализированное оборудование для пароконденсатных систем нефтегазовой, химической, энергетической, пищевой, целлюлозно-бумажной и ряда других промышленных отраслей.
Главный приоритет завода — разработка и внедрение востребованной на российском рынке продукции со степенью локализации до 100% с применением качественных конструкторских решений.
НПО АСТА сегодня — это:
- 15 лет опыта
- 300 сотрудников
- собственный конструкторский департамент
- более 100 собственных разработок
- 5 тыс. м2 площадь производства
- 90% отечественных комплектующих
- более 30 тыс. единиц комплектующих на складе
- более 10 тыс. постоянных заказчиков
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