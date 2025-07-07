Российская компания НПО АСТА начала серийное производство универсальных электроприводов АСТА ЭПР/ЭПА

© npoasta.ru

В рамках продолжающейся локализации подмосковный завод НПО АСТА начал серийное производство первого типоразмера российского универсального линейного электропривода для регулирующих клапанов.

Разработка и подготовка к производству электроприводов осуществлялась более двух лет. При проектировании был сделан упор на надежность, точность и функциональность.

Универсальный электропривод АСТА ЭПР/ЭПА предназначен для дистанционного управления регулирующей или запорной трубопроводной арматурой. В режиме работы трехпозиционного управляющего сигнала шток клапана перемещается на открытие/закрытие, при отсутствии сигнала — не меняет положения (останавливается). Аналоговое управление привода обеспечивает точное позиционирование клапана пропорционально сигналу контроллера.

© npoasta.ru

Главные преимущества электроприводов АСТА:

• Новый привод — универсален, и благодаря оптимизации, заменяет сразу несколько исполнений: может управляться как аналоговым сигналом, так и работать в трехпозиционном режиме; напряжение питания может быть как 220 В, так и 24 В.

• Для переключения управляющего сигнала и типа питания не требуется специализированное программное обеспечение с подключением внешних устройств — все переключения осуществляются механически.

• Возможность регулировать скорость перемещения штока привода позволяет наиболее оптимально настроить режимы регулировки, избегая автоколебаний и увеличивая точность поддержания параметров.

Собственное российское производство пневмо- и электроприводов стало результатом внедрения систем менеджмента качества — у российских партнеров и непосредственно на заводе НПО АСТА изготавливается максимальное количество узлов и элементов привода для того, чтобы контролировать качество выпускаемой продукции.

Как производятся универсальные линейные электроприводы АСТА — смотрите в подробном видеоролике .

© npoasta.ru

Испытания прототипов проводились в течение 15 месяцев как в лабораторных условиях, так и на предприятиях партнеров.

Электроприводы АСТА ЭПР/ЭПА устанавливаются на регулирующие клапаны, как на бытовые серии АСТА Р223 ТЕРМОКОМПАКТ (для теплоснабжения), так и на промышленные АСТА Р123 для пара, технических и агрессивных сред. С начала 2024 года НПО АСТА также производит собственные пневмоприводы.

Таким образом, на заводе выпускается законченный продукт (клапан+привод) с максимально возможной степенью локализации.

Технические характеристики универсального электропривода АСТА ЭПР/ЭПА:

• Универсальный электропривод с усилием 2000Н, предназначенный для установки на регулирующие клапаны типоразмеров DN15 — DN100.

• Механическое переключение режима питания 220В/24 В без подключения к компьютеру.

• Выбор сигнала управления — механическое переключение режима управляющего сигнала с трехпозиционного на аналоговый (4-20мА).

• Механическое переключение скорости перемещения штока (предусмотрена высокая скорость для систем ГВС).

Электропривод будет совершенствоваться. Сейчас в разработке находится исполнение с функцией безопасности, обеспечивающей автоматическое закрытие клапана при отключении питания и исполнение с усилием 4000Н для следующей линейки типоразмеров.

© npoasta.ru

Цены на электроприводы зафиксированы в рублях. Отгрузки со склада начнутся уже в июле. Все продукты АСТА, в том числе и электроприводы, имеют расширенную гарантию 2 года.

НПО АСТА — современное российское предприятие в подмосковном городе Воскресенске — разрабатывает и производит регулирующую, предохранительную и специальную трубопроводную арматуру для систем теплоснабжения ЖКХ и специализированное оборудование для пароконденсатных систем нефтегазовой, химической, энергетической, пищевой, целлюлозно-бумажной и ряда других промышленных отраслей.

Главный приоритет завода — разработка и внедрение востребованной на российском рынке продукции со степенью локализации до 100% с применением качественных конструкторских решений.

НПО АСТА сегодня — это:

• 15 лет опыта

• 300 сотрудников

• собственный конструкторский департамент

• более 100 собственных разработок

• 5 тыс. м2 площадь производства

• 90% отечественных комплектующих

• более 30 тыс. единиц комплектующих на складе

• более 10 тыс. постоянных заказчиков

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