Российская компания НПО АСТА начала серийное производство универсальных электроприводов АСТА ЭПР/ЭПА

Российская компания НПО АСТА начала серийное производство универсальных электроприводов АСТА ЭПР/ЭПАСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В рамках продолжающейся локализации подмосковный завод НПО АСТА начал серийное производство первого типоразмера российского универсального линейного электропривода для регулирующих клапанов.
Разработка и подготовка к производству электроприводов осуществлялась более двух лет. При проектировании был сделан упор на надежность, точность и функциональность.
Универсальный электропривод АСТА ЭПР/ЭПА предназначен для дистанционного управления регулирующей или запорной трубопроводной арматурой. В режиме работы трехпозиционного управляющего сигнала шток клапана перемещается на открытие/закрытие, при отсутствии сигнала — не меняет положения (останавливается). Аналоговое управление привода обеспечивает точное позиционирование клапана пропорционально сигналу контроллера.
Главные преимущества электроприводов АСТА:
• Новый привод — универсален, и благодаря оптимизации, заменяет сразу несколько исполнений: может управляться как аналоговым сигналом, так и работать в трехпозиционном режиме; напряжение питания может быть как 220 В, так и 24 В.
• Для переключения управляющего сигнала и типа питания не требуется специализированное программное обеспечение с подключением внешних устройств — все переключения осуществляются механически.
• Возможность регулировать скорость перемещения штока привода позволяет наиболее оптимально настроить режимы регулировки, избегая автоколебаний и увеличивая точность поддержания параметров.
Собственное российское производство пневмо- и электроприводов стало результатом внедрения систем менеджмента качества — у российских партнеров и непосредственно на заводе НПО АСТА изготавливается максимальное количество узлов и элементов привода для того, чтобы контролировать качество выпускаемой продукции.
Как производятся универсальные линейные электроприводы АСТА — смотрите в подробном видеоролике.
Испытания прототипов проводились в течение 15 месяцев как в лабораторных условиях, так и на предприятиях партнеров.
Электроприводы АСТА ЭПР/ЭПА устанавливаются на регулирующие клапаны, как на бытовые серии АСТА Р223 ТЕРМОКОМПАКТ (для теплоснабжения), так и на промышленные АСТА Р123 для пара, технических и агрессивных сред. С начала 2024 года НПО АСТА также производит собственные пневмоприводы.
Таким образом, на заводе выпускается законченный продукт (клапан+привод) с максимально возможной степенью локализации.
Технические характеристики универсального электропривода АСТА ЭПР/ЭПА:
• Универсальный электропривод с усилием 2000Н, предназначенный для установки на регулирующие клапаны типоразмеров DN15 — DN100.
• Механическое переключение режима питания 220В/24 В без подключения к компьютеру.
• Выбор сигнала управления — механическое переключение режима управляющего сигнала с трехпозиционного на аналоговый (4-20мА).
• Механическое переключение скорости перемещения штока (предусмотрена высокая скорость для систем ГВС).
Электропривод будет совершенствоваться. Сейчас в разработке находится исполнение с функцией безопасности, обеспечивающей автоматическое закрытие клапана при отключении питания и исполнение с усилием 4000Н для следующей линейки типоразмеров.
Цены на электроприводы зафиксированы в рублях. Отгрузки со склада начнутся уже в июле. Все продукты АСТА, в том числе и электроприводы, имеют расширенную гарантию 2 года.
Отгрузки со склада начнутся уже в июле.
Все продукты АСТА, в том числе и электроприводы, имеют расширенную гарантию 2 года.
НПО АСТА — современное российское предприятие в подмосковном городе Воскресенске — разрабатывает и производит регулирующую, предохранительную и специальную трубопроводную арматуру для систем теплоснабжения ЖКХ и специализированное оборудование для пароконденсатных систем нефтегазовой, химической, энергетической, пищевой, целлюлозно-бумажной и ряда других промышленных отраслей.
Главный приоритет завода — разработка и внедрение востребованной на российском рынке продукции со степенью локализации до 100% с применением качественных конструкторских решений.
НПО АСТА сегодня — это:
• 15 лет опыта
• 300 сотрудников
• собственный конструкторский департамент
• более 100 собственных разработок
• 5 тыс. м2 площадь производства
• 90% отечественных комплектующих
• более 30 тыс. единиц комплектующих на складе
• более 10 тыс. постоянных заказчиков
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