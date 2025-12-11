Конструкторским бюро и технологами подмосковного завода НПО АСТА была проведена разработка и налажен выпуск поплавковых конденсатоотводчиков АСТА серии ПМ.

Данный проект был реализован в рамках НИОКР по программе импортозамещения Минпромторга. Для создания этого продукта государством было выделено 200 миллионов рублей.

Цель проекта — создание поплавковых конденсатоотводчиков современной конструкции, не уступающих, а по отдельным характеристикам превосходящих аналоги ведущих мировых производителей. Важное условие — конденсатоотводчик должен быть полностью произведен в России, из российских материалов и комплектующих.

Механический поплавковый конденсатоотводчик предназначен для эффективного отвода конденсата из паровых линий. Преимущественно применяется для дренажа паропроводов, теплообменного оборудования, паровых регистров, калориферов, автоклавов, варочных котлов, сушильных цилиндров и другого оборудования.

Основные технические характеристики:

• DN: 15 — 50

• PN: 16 — 25 бар

• Tmax: 250°С

• Материал корпуса: высокопрочный чугун ВЧ40

• Присоединение: резьбовое / фланцевое

Технология производства была запатентована. В нобяре 2025 года завод НПО АСТА получил патент № 238954 на поплавковый конденсатоотводчик.

Как производятся поплавковые конденсатоотводчики АСТА серии ПМ — смотрите в подробном репортаже.

Вся линейка поплавковых конденсатоотводчиков АСТА серии ПМ из российского высокопрочного чугуна полностью локализована. Осуществляется подготовка к выпуску полной линейки с корпусом из углеродистой и нержавеющей стали.

НПО АСТА — современное российское предприятие в подмосковном городе Воскресенске — разрабатывает и производит регулирующую, предохранительную и специальную трубопроводную арматуру для систем теплоснабжения ЖКХ и специализированное оборудование для пароконденсатных систем нефтегазовой, химической, энергетической, пищевой, целлюлозно-бумажной и ряда других промышленных отраслей.

Главный приоритет завода — разработка и внедрение востребованной на российском рынке продукции со степенью локализации до 100% с применением качественных конструкторских решений.

НПО АСТА сегодня — это:

• 15 лет опыта

• 300 сотрудников

• собственный конструкторский департамент

• более 100 собственных разработок

• 5 тыс. м2 площадь производства

• 90% отечественных комплектующих

• более 30 тыс. единиц комплектующих на складе

• более 10 тыс. постоянных заказчиков