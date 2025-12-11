В России налажено производство поплавковых конденсатоотводчиков
Конструкторским бюро и технологами подмосковного завода НПО АСТА была проведена разработка и налажен выпуск поплавковых конденсатоотводчиков АСТА серии ПМ.
Данный проект был реализован в рамках НИОКР по программе импортозамещения Минпромторга. Для создания этого продукта государством было выделено 200 миллионов рублей.
Цель проекта — создание поплавковых конденсатоотводчиков современной конструкции, не уступающих, а по отдельным характеристикам превосходящих аналоги ведущих мировых производителей. Важное условие — конденсатоотводчик должен быть полностью произведен в России, из российских материалов и комплектующих.
Механический поплавковый конденсатоотводчик предназначен для эффективного отвода конденсата из паровых линий. Преимущественно применяется для дренажа паропроводов, теплообменного оборудования, паровых регистров, калориферов, автоклавов, варочных котлов, сушильных цилиндров и другого оборудования.
Основные технические характеристики:
• DN: 15 — 50
• PN: 16 — 25 бар
• Tmax: 250°С
• Материал корпуса: высокопрочный чугун ВЧ40
• Присоединение: резьбовое / фланцевое
Технология производства была запатентована. В нобяре 2025 года завод НПО АСТА получил патент № 238954 на поплавковый конденсатоотводчик.
Как производятся поплавковые конденсатоотводчики АСТА серии ПМ — смотрите в подробном репортаже.
Вся линейка поплавковых конденсатоотводчиков АСТА серии ПМ из российского высокопрочного чугуна полностью локализована. Осуществляется подготовка к выпуску полной линейки с корпусом из углеродистой и нержавеющей стали.
НПО АСТА — современное российское предприятие в подмосковном городе Воскресенске — разрабатывает и производит регулирующую, предохранительную и специальную трубопроводную арматуру для систем теплоснабжения ЖКХ и специализированное оборудование для пароконденсатных систем нефтегазовой, химической, энергетической, пищевой, целлюлозно-бумажной и ряда других промышленных отраслей.
Главный приоритет завода — разработка и внедрение востребованной на российском рынке продукции со степенью локализации до 100% с применением качественных конструкторских решений.
НПО АСТА сегодня — это:
• 15 лет опыта
• 300 сотрудников
• собственный конструкторский департамент
• более 100 собственных разработок
• 5 тыс. м2 площадь производства
• 90% отечественных комплектующих
• более 30 тыс. единиц комплектующих на складе
• более 10 тыс. постоянных заказчиков
