Комплекс переработки масличных культур введён в эксплуатацию в тульской ОЭЗ «Узловая»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ООО «Макошь» ввело в эксплуатацию на территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области производственный комплекс по холодному отжиму и глубокой переработке растительных масличных культур.
Объём инвестиций превысил 1 млрд рублей. Создано более 30 рабочих мест.
Предприятие стало седьмым запущенным заводом в ОЭЗ «Узловая».
Реализуемый проект использует комплексные технологические цепочки, что позволяет без отходов перерабатывать сырье. Важно, что производство поможет наладить кооперационные связи с сельхозпроизводителями региона и снизить зависимость российской пищевой промышленности от импортных продуктов питания.
Мощность введенного комплекса составляет 2,9 тыс. тонн продукции в год. Из изготавливаемого сырья можно создавать продукцию в сферах пищевой промышленности, фармацевтики, медицины и строительства.
Компания использует около 90% оборудования отечественного производства. Этот комплекс, отмечает пресс-служба, не имеет аналогов в России, у компании есть планы по дальнейшему развитию производства.
Ранее сообщалось, что комплекс станет единственным в России и Европе промышленным предприятием по глубокой переработке семян технической конопли. Такое растительное сырье применяется в молочной, хлебобулочной, кондитерской, мясной, консервной и других отраслях.
Компания «Макошь» стала резидентом ОЭЗ «Узловая» весной 2021 года.
Фото — https://tula.mk...6fxnz0983704200
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