Тольяттинцы из Ф-Дизайн выпустили тактический авто для борьбы с дронами в тылу и на промпредприятиях
Тольяттинское предприятие Ф-Дизайн известно в России не только тюнинг проектами на базе Niva Legend и Travel, но и проектом АРТА — тактические авто для российских бойцов в зоне СВО.
Фото: Заур Ханцев / Дром
В июне 2026 года на предприятии компании выпустили автомобиль для тактических огневых групп, ведущих борьбу с вражескими беспилотниками в тылу и на территории предприятий.
База машины — вазовская Нива, оснащенная всем необходимым: усиленной полвеской, консолью для крепления турели пулемета, силовыми бамперами и легкой броней.
Фото: Заур Ханцев / Дром
Также у автомобиля увеличена база, созданы места для хранения. Для оповещения при движении установлены снецсигналы. В салоне имеется место для крепления стрелкоового оружия.
Под днищем спецавтомобиля установлена стальная защита поддона картера двигателя и элементов трансмиссии.
В доработках шасси учтен опыт серии армейских Арта. 90% новых комплектующих в Арта-ZенитK (Артазенитка), а именно такое имя дали машине в Ф-Дизайн, серийные. Все работы по разработке, моделированию, инжинирингу, доработкам, выполнены специалистами Ф-Дизайн (Тольятти).
В Ф-Дизайн говорят о том, что уже сейчас количество разноплановых авто для зоны СВО и тыла перевалило за 30 штук. На данный момент предприятие работает еще над несколькими автомобилями.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Как сообщает региональное издание Самарской области «Волга Ньюс»...нальному оснащению популярного в России внедорожника Lada Niva Travel.
- Компания «АТС Авто» опубликовала фотографии и видео предсе...bsp;бампере и обеспечивает защиту штуцера от внешних воздействий.
- На АвтоВАЗе завершилась масштабная программа технического обслуживания...тия «ПСА ВИС-Авто» в Воронеже и «ЛАДА-Ижевск».
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0