Тольяттинское предприятие Ф-Дизайн известно в России не только тюнинг проектами на базе Niva Legend и Travel, но и проектом АРТА — тактические авто для российских бойцов в зоне СВО.

Фото: Заур Ханцев / Дром

В июне 2026 года на предприятии компании выпустили автомобиль для тактических огневых групп, ведущих борьбу с вражескими беспилотниками в тылу и на территории предприятий.

База машины — вазовская Нива, оснащенная всем необходимым: усиленной полвеской, консолью для крепления турели пулемета, силовыми бамперами и легкой броней.

Фото: Заур Ханцев / Дром

Также у автомобиля увеличена база, созданы места для хранения. Для оповещения при движении установлены снецсигналы. В салоне имеется место для крепления стрелкоового оружия.

Под днищем спецавтомобиля установлена стальная защита поддона картера двигателя и элементов трансмиссии.

В доработках шасси учтен опыт серии армейских Арта. 90% новых комплектующих в Арта-ZенитK (Артазенитка), а именно такое имя дали машине в Ф-Дизайн, серийные. Все работы по разработке, моделированию, инжинирингу, доработкам, выполнены специалистами Ф-Дизайн (Тольятти).

В Ф-Дизайн говорят о том, что уже сейчас количество разноплановых авто для зоны СВО и тыла перевалило за 30 штук. На данный момент предприятие работает еще над несколькими автомобилями.