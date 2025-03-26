© www.permkrai.ru

Пермская судоверфь продолжает модернизацию производства, начатую в прошлом году в рамках национального проекта «Производительность труда». На предприятии уже введены в эксплуатацию автоматический кромкорез и установка термической резки листа. В ближайших планах — приобретение еще 18 единиц современного оборудования при поддержке Фонда развития промышленности.

Генеральный директор ООО «Пермская судоверфь» Николай Малухин сообщил, что в рамках модернизации уже обновлены главные ворота эллинга, ведется ремонт в заготовительных цехах, а также работы по утеплению фасадов и обновлению офисных помещений. Полное завершение модернизации запланировано на этот год.

Предприятие, возрожденное в 2021 году по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, специализируется на строительстве судов различного назначения — от грузовых и пассажирских до специальных и вспомогательных. Производственная площадка обеспечивает полный цикл работ — от проектирования до спуска судов на воду.

Знаковым событием для верфи стала торжественная церемония закладки 15 ноября 2024 года круизного электросудна «Байкал» класса «5 звёзд». Судно длиной 69,8 метра и шириной 15,5 метра, способное развивать скорость до 20 км/ч, строится по заказу компании «ВодоходЪ» и предназначено для круизов по озеру Байкал.

Модернизация производства позволит предприятию повысить эффективность и качество строительства судов, укрепив свои позиции на рынке судостроения.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈