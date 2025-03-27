Компания СВОХИТ запустила пошив термочехлов для криогенного оборудования, экструдеров и генераторов

© svoheat.ru

Компания СВОХИТ сообщает о запуске индивидуального пошива новых типов термочехлов. Новинки уже анонсируются на официальном сайте производителя. Расширение ассортимента обусловлено большим количеством пользовательских запросов на решения, которые позволяют повысить срок эксплуатации и энергоэффективность оборудования. К заказу стали доступны теплоизоляционные чехлы для генераторов, экструдеров и криогенного оборудования.

Термочехлы СВОХИТ для оборудования: продуманные решения, индивидуальный подход

Интерес и уважение к мнениям и опыту заказчиков позволяют понимать логику рынка и определять вектор развития компании. Новинки в каталоге СВОХИТ нередко появляются именно благодаря покупательским запросам.

Изучив и проанализировав пожелания клиентов, специалисты открыли новые направления промышленного пошива для обогрева:

экструдеров;

генераторов;

криогенного оборудования.

При разработке новых типов чехлов учитывались конструкционные особенности, условия эксплуатации, процесс отладки и ремонта оборудования и другие нюансы. Новые изделия, как и другие товары СВОХИТ, отличаются эргономичностью, безопасностью и функциональностью.

В ходе подбора материалов были выбраны несколько вариантов тканей и теплоизоляции, каждый из которых имеет свои преимущества в определенных условиях. При работе над заказами выбор материалов для чехлов-утеплителей будет определяться в соответствии с особенностями технического задания.

Нельзя стоять на месте: рынок меняется, и это повод для развития

Для компании СВОХИТ важно, чтобы сотрудничество с ней было максимально удобным для заказчиков. Недавно было внедрено программное обеспечение для расчета термочехлов. Заказчикам больше не нужно заполнять опросные листы, а менеджерам новый инструмент позволяет быстро провести расчеты при отсутствии полных данных (например, только по ДУ элементов запорной арматуры), но без потерь в качестве.

В постоянном развитии находятся и производственные процессы. Специалисты постоянно отслеживают и оценивают новые технологии и материалы.

Анастасия Петрова, руководитель производства:

«Особенность нашей работы — отсутствие готовых решений. При подборе материалов мы опираемся на ТЗ заказчиков, выбирая оптимальные варианты для конкретных случаев. К примеру, в качестве утеплителя в основном применяется каучук или базальт, но если заказчик потребует иной материал — проблем не будет.

Мы пристально следим за новинками рынка. В частности, недавно были закуплены образцы тканей от производителя Fibertex. В принципе, материалы интересные и многообещающие. Можно запустить на их базе новые версии чехлов с дополнительными свойствами: противохимической защитой и защитой от расплавленных металлов и горящих огнесмесей, водоупорностью и морозостойкостью до -70 °С».

© svoheat.ru

Также СВОХИТ недавно начал серийное производство термочехлов для самых распространенных типоразмеров запорной арматуры . Эти изделия уже можно заказать на маркетплейсах.

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