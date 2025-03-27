Уникальная продукция Пермского завода признана российской промышленной продукцией по ПП РФ № 719

Горизонтальный токарный станок с ЧПУ «Протон Т800Л» успешно прошел аккредитацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 719 и включен в реестр российской промышленной продукции (реестровый номер: 10615268 ).

ПРОТОН Т800Л ТИТАН — единственный токарный станок в мире с инструментальным шпинделем HSK100 и магазином инструментов на 24 позиции. Благодаря уникальным конструктивным особенностям, станок обладает выдающимися показателями жесткости и производительности. За счет жесткости инструментальной системы и моменту на шпинделе до 7000Нм при черновой обработке его эффективность в ДВА раза выше, чем у оборудования с револьверной головой. За счет высокой скорости шпинделя и высокой точности позиционирования до 0,005 мм станок обеспечивает высокий уровень чистовой обработки.

ПРОТОН Т800Л ТИТАН предназначен для высокопроизводительной токарной обработки деталей из жаропрочных сплавов с повышенным содержанием никеля, магния и титана; конструкционных и нержавеющих сталей. За счет отверстия в шпинделе до 240 мм и опционального магазина для борштанг станок может быть особенно интересен в нефтегазовом и энергетическом машиностроении. Несмотря на размеры данного станка и возможность обработки тяжелых крупногабаритных деталей, высокий уровень автоматизации обеспечивает легкость как управления его узлами, так и эксплуатации в целом.

Статус российской промышленной продукции также имеют станки «ПРОТОН Т250» и «ПРОТОН Т630» . В настоящее время ведется процесс получения заключения для моделей «ПРОТОН Т500».

АО «СТП «ПЗМЦ» — современное предприятие, осуществляющее проектирование и производство российских высокотехнологичных металлообрабатывающих станков с ЧПУ, соответствующих лучшим образцам лидеров мирового станкостроения. Сотни работающих станков в ключевых отраслях машиностроения России, произведенных ПЗМЦ с высоким уровнем локализации, доказывают конкурентоспособность и качество производимого оборудования.

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