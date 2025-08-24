ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ — 1 станок вместо 7
Кардинально новый процесс производства — все операции в едином цикле!
Новые подробности о возможностях работы на мультиосевом многофункциональном токарно-фрезерном обрабатывающем центре — ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ от Пермского завода металлообрабатывающих центров (АО «СТП «ПЗМЦ»):
— впечатляющий спектр операций: токарная обработка, сверление, фрезерование, резьбонарезание, глубокое сверление и глубокая расточка, выполнение внешних и внутренних зубчатых зацеплений, долбление и строгание, полигональное точение и орбитальное фрезерование под любым углом и многое другое
— до 11 управляемых осей и 5 управляемых одновременно
— возможность обработки деталей диаметром от 800 до 1200 мм и длиной от 1000 до 4500 мм
— мощность мотор-шпинделя главного шпинделя и противошпинделя с высоким крутящим моментом позволяет производить обработку заготовок из титановых, титано-магниевых сплавов и жаропрочных металлов
— смена инструмента собственной разработки — без переустановок, потери времени и рисков ошибки базирования детали.
