Пермский завод металлообрабатывающих центров™ ⇒ Производство

ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ — 1 станок вместо 7

Кардинально новый процесс производства — все операции в едином цикле!

Новые подробности о возможностях работы на мультиосевом многофункциональном токарно-фрезерном обрабатывающем центре — ПРОТОН Т800 МУЛЬТИКАТ от Пермского завода металлообрабатывающих центров (АО «СТП «ПЗМЦ»):

— впечатляющий спектр операций: токарная обработка, сверление, фрезерование, резьбонарезание, глубокое сверление и глубокая расточка, выполнение внешних и внутренних зубчатых зацеплений, долбление и строгание, полигональное точение и орбитальное фрезерование под любым углом и многое другое

— до 11 управляемых осей и 5 управляемых одновременно

— возможность обработки деталей диаметром от 800 до 1200 мм и длиной от 1000 до 4500 мм

— мощность мотор-шпинделя главного шпинделя и противошпинделя с высоким крутящим моментом позволяет производить обработку заготовок из титановых, титано-магниевых сплавов и жаропрочных металлов

— смена инструмента собственной разработки — без переустановок, потери времени и рисков ошибки базирования детали.

