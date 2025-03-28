Компания «Лилиани» за 10 лет увеличила производство сельхозтехники в 10 раз

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Российский производитель сельхозтехники «Лилиани» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») за 10 лет увеличил выпуск продукции в 10 раз.

Компания выпускает 47 модификаций агротехники в серийной линейке, которая поставляется в 7 стран. Это бункеры-перегрузчики зерна, зерноупаковочные, зерноразгрузочные машины, рукава для зерна, автомобильные перегрузчики зерна.

Производственные мощности действующей площадки в Ростовской области составляют 5000 м2.

Компания сейчас строит два современных завода в ОЭЗ «Липецк». Один — по выпуску бункеров-перегрузчиков и машин для упаковки зерна в пластиковые рукава, второй — по производству пластиковых рукавов для наземного хранения зерна.

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