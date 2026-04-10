Тольяттинский комбинат пищевых продуктов — флагманский проект ГК «ЭФКО» в сфере глубокой переработки масличных культур. Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , необходимо было оснастить его оборудованием, которое эффективно справляется с сушкой подсолнечника, сои, рапса и льна-кудряша, интегрируется в автоматизированную систему управления производством и соответствует строгим требованиям промышленной и экологической безопасности.

Специалисты «Агропромтехника» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») предложили комплексное решение. В рамках первого этапа строительства на элеватор ТКПП были поставлены и смонтированы четыре зерносушилки «Стандарт С-80». Каждая установка обеспечивает производительность 36,9 тонны в час при работе с подсолнечником, что позволило уже на старте проекта вывести элеватор на расчётные показатели. Оборудование было интегрировано в единую технологическую линию, проведены пусконаладочные работы и обучение персонала.

На втором этапе «Агропромтехника» поставила дополнительно две зерносушилки той же серии. Это обеспечило масштабируемость системы и позволило довести итоговую суммарную производительность элеватора до 240 тонн в час, что полностью соответствует задачам предприятия, рассчитанного на переработку до 3 000 тонн маслосемян в сутки после выхода на проектную мощность.