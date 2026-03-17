«Агропромтехника» запустила обновленную линейку норий
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, компания «Агропромтехника» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») запустила обновленную линейку норий для АПК.
Среди них — зерновые семенные нории производительностью 10-25 т/час, высотой до 20 метров; зерновые элеваторные нории с металлическими ковшами производительностью от 175 до 400 т/час, высотой до 20 метров с усиленной конструкцией корпуса и широким диапазоном мощностей. Также в производство запускаются нории для подсолнечника, комбикормов производительностью 30-200 т/час и зерновые нории с полимерными ковшами производительностью 10-60 т/час.
График серийного запуска моделей в 2026 году: март — семенные нории, май-июль — элеваторные нории большой производительности, август — специализированные нории для масличных культур, сентябрь-ноябрь — нории с полимерными ковшами и дополнительные модификации.
Фото: «Агропромтехника»
