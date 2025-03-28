В Екатеринбурге открыли новую школу № 314 на 1500 мест

В Екатеринбурге открыли новую школу № 314 на 1500 местСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Учреждение на 1,5 тысячи мест стало вторым объектом, построенным в рамках государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение было заключено между Администрацией Екатеринбурга и компанией «Атомстройкомплекс».
Объект спроектирован по самым современным стандартам, что позволит ей стать настоящим образовательно-культурным центром не только для школьников, но и для всех жителей Кировского района.
Здесь прекрасно оборудованы кабинеты физики, химии, информатики, иностранного языка, есть мощный спортивный комплекс, огромный зрительный зал. В школе установлено все необходимое учебное оборудование, в том числе высокотехнологичное: станки для 3D-моделирования, оборудование для типографии и школьного телевидения.
Четырехэтажное здание школы отличается необычной архитектурой: скатными крышами, выразительной пластикой фасадов, наличием высотной доминанты по типу башни, которая стала градостроительным акцентом.
В распоряжении учеников есть современный актовый зал с балконом на 450 мест, столовая на 600 мест, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией, а также спортивно-оздоровительный блок, включающий трансформируемый зал, две волейбольные и гимнастическая площадки, футбольное поле, места для отдыха и подвижных игр для младших классов.
Концепция развития школы предполагает возможность получения старшеклассниками навыков предпрофессионального образования для выстраивания дальнейшей индивидуальной траектории обучения.
Руководство школы планирует взаимодействие с социальными и бизнес-партнерами с целью открытия предпрофессиональных классов. Программой развития учреждения предусмотрено создание академического, технологического, творческого и лидерского кластеров, ориентированных на экономическую структуру современного Екатеринбурга.
Уже 1 апреля за новые парты сядут ученики начальной школы, а во всю проектную мощность школа заработает с нового учебного года.
https://ural-me...ru/news/556599/
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