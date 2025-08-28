© static.mk.ru

27 августа, в Перми открыли для движения новый четырехполосный тоннель по ул. Вишерской.

В краевом Минтрансе рассказали, что строительство тоннеля велось по технологии микротоннелирования. Она позволяет возводить такие сооружения без закрытия движения по железнодорожной ветке, что особенно важно, учитывая, что тоннель пересекает Транссибирскую магистраль, составы по которой проходят каждые шесть минут.

Тоннель по ул. Вишерской стал самым длинным в России, построенным по этой технологии. Его длина – 87 метров (с открылками - 106 метров), высота – 5,25 метра.

Подрядная организация переустроила сети газа, электричества и теплотрассу. Для возведения конструкции сначала были обустроены два котлована (стартовый и приемный), затем рабочие провели работы по укреплению грунтов. После чего методом микротоннелирования был устроен внешний контур будущего тоннеля, а также «проходка» самих тоннелей (выемка грунта) с возведением постоянных конструкций.

На финальной стадии рабочие благоустроили территорию, сделали тротуары и внутреннюю отделку сооружения, установили насосную станцию для функционирования ливневой канализации.

Напомним, что ранее движение транспорта и трамваев осуществлялось через соседний тоннель в створе ул. Дзержинского, в режиме реверсивного движения и всего в одну полосу. За последнее десятилетие нагрузка на него и прилегающие улицы серьезно выросла, в том числе и из-за строительства ул.Строителей, появилась необходимость строительства нового пути для транспорта через Транссиб.

Благодаря тоннелю на ул. Вишерской, а также реконструкции ул. 2-й Шоссейной и тоннеля на ул. Углеуральской, будет решен вопрос транспортной нагрузки одного из транспортных узлов краевой столицы. Особенно это важно с учетом комплексного развития территории – развивающихся микрорайонов ДКЖ и Паркового и строительства многофункциональной арены.

https://t.me/s/mahonin59