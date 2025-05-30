Двигатели РД-107А и РД-108А отработали надёжно. Испытания нового дизель-поезда ДП2Д. Дрон «Ирбис»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Канал Mashnews представляет очередную подборку новостей промышленности России за прошедшую неделю. Вы узнаете, когда закончатся испытания первого дизель-поезд ДП2Д, об изготовлении холдингом «Высокоточные комплексы» нового дистанционно управляемого наземного дрона «Ирбис», о создании в Росатоме первого российского серийного крупногабаритного 3D-принтера по технологии SLM, а также о разработке в Ростехе спецпатронов против беспилотников IGLA и других новостях промышленности.
В этом видео:
00:00 — вступление
00:30 — о запуске «Союз-2.1б» с двигателями РД-107А и РД-108А
01:07 — испытания первого дизель-поезд ДП2Д
02:00 — дистанционно управляемый наземный дрон «Ирбис» холдинга «Высокоточные комплексы»
02:50 — первая серийная партия РПЛ-20 концерна «Калашников»
03:40 — новые спецпатроны против беспилотников IGLA производства Ростеха
04:25 — новый самосвал Тонар-7504
05:02 — первый серийный 3D-принтер технологии SLM RusMelt 600M от Росатома
05:54 — завершение
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