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mashnews 30 мая 2025, 19:57 448 Видеоблог

Двигатели РД-107А и РД-108А отработали надёжно. Испытания нового дизель-поезда ДП2Д. Дрон «Ирбис»

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Канал Mashnews представляет очередную подборку новостей промышленности России за прошедшую неделю. Вы узнаете, когда закончатся испытания первого дизель-поезд ДП2Д, об изготовлении холдингом «Высокоточные комплексы» нового дистанционно управляемого наземного дрона «Ирбис», о создании в Росатоме первого российского серийного крупногабаритного 3D-принтера по технологии SLM, а также о разработке в Ростехе спецпатронов против беспилотников IGLA и других новостях промышленности.  

В этом видео: 

00:00 — вступление

00:30 — о запуске «Союз-2.1б» с двигателями РД-107А и РД-108А

01:07 — испытания первого дизель-поезд ДП2Д

02:00 — дистанционно управляемый наземный дрон «Ирбис» холдинга «Высокоточные комплексы»

02:50 — первая серийная партия РПЛ-20 концерна «Калашников»

03:40 — новые спецпатроны против беспилотников IGLA производства Ростеха

04:25 — новый самосвал Тонар-7504

05:02 — первый серийный 3D-принтер технологии SLM RusMelt 600M от Росатома

05:54 — завершение

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: rutube.ru

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машньюс, mashnews
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