Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В августе 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 22 новых предприятия и цеха с инвестициями более 100 млн рублей из них 3 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке .

В Мордовии Росатом запустил крупнейшую в России линию по производству композитов

В Рузаевке состоялось открытие второй очереди производственного кластера резидента ТОСЭР «Центр полимерных композитов». Это уникальное высокотехнологичное производство композитного дивизиона Госкорпорации «Росатом». Реализация проекта создаст более 300 новых рабочих мест, подчеркивается в сообщении Росатома. Продукция предприятия применяется в самых разных сферах: от строительства и сельского хозяйства до энергетики, транспорта и городского благоустройства. Это могут быть мосты и световое уличное оборудование, входные группы и фасадные панели, звукоизоляционные стенки и пешеходные настилы и многое другое. Производственные мощности выросли втрое — с 1200 до 3900 тонн в год.

Инвестиции в проект составили более 1млрд рублей.

Тюменский РМЗ запустил новое производство по обработке металла

Тюменский ремонтно-механический завод приступил к работе на новом лазерном станке для обработки листового металла. Это вторая очередь масштабного инвестиционного проекта, реализуемого при поддержке регионального Инвестиционного агентства. Первая очередь проекта, включающая организацию производства сварной двутавровой балки и гнутого швеллера, была успешно реализована в период с 2022 по апрель 2025 года. Проект создаст 28 новых рабочих мест, из которых 18 уже появились в ходе реализации первого этапа.

Общий объём вложений составит около 167 миллионов рублей.

В России открылся новый завод по производству вездеходов, способных плавать

В городе Кстове Нижегородской области открыли новое производство вездеходов под маркой «Звезда». Первой моделью марки стал восьмиколёсный пассажирский вездеход «Звезда Т24». Машина, рассчитанная на перевозку 28 человек, адаптирована к условиям Крайнего Севера и может работать как транспорт между поселениями, туристическая машина или вахтовый автобус.

В Подмосковье запущено производство облегченных полуприцепов

На подмосковном заводе в индустриальном парке «Есипово» начали серийно выпускать полуприцепы-контейнеровозы под российским брендом HELFIMMER. Производитель, компания «Полуприцепы Хелфиммер», всего за несколько месяцев наладил выпуск новой модели и теперь планирует выпускать до 720 машин в год.

Компания «Авангард» ввела три новых цеха и логистический комплекс в Ростовской области

Ввод трех цехов позволит увеличить объемы выпуска влажных салфеток и нетканого материала спанлейс из полиэфирного волокна. С началом работы логистического комплекса на шахтинском предприятии завершили создание полного производственного цикла. На Дону группа компаний «Авангард» ранее реализовала три крупных инвестпроекта на общую сумму 15 млрд рублей, создав в Шахтах более 1800 рабочих мест.

Инвестиционный проект стоимостью 1,4 млрд рублей по созданию логистического комплекса и оборудованию трех производственных цехов для увеличения мощности производства компания начала реализовывать в 2023 году, воспользовавшись господдержккой по линии Фонда развития промышленности в объеме около 300 млн рублей.

В Приамурье открыто производство минерального порошка мощностью 31 тыс. тонн в год

В Приамурье запустили современное производство, которое будет снабжать строителей и аграриев минеральным порошком. Новый цех компании «Индустрия» в Свободненском районе уже выпускает продукцию и рассчитан на производство 31 тысячи тонн в год. Предприятие оснастили российским оборудованием и уникальной энергосберегающей технологией, разработанной отечественными специалистами.

На создание производства направили более 135 миллионов рублей.

«Комплекс Агро» запустил новую производственную площадку в Алтайском крае

Группа компаний «Комплекс Агро» завершила строительство новых производственных и административных помещений в Барнауле. В рамках программы импортозамещения предприятие освоило собственное производство посевного комплекса «АлтайДиск 12000», дождевальных машин, агрегатов для полосовой обработки почвы с возможностью одновременного внесения сухих удобрений и безводного аммиака. Компания поставляет сельхозоборудование в 63 региона России и страны ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь, Монголия).

Инвестиции в строительство цехов и административного корпуса общей площадью 11 тысяч квадратных метров составили 780 миллионов рублей.

В Московской области открылся новый завод по производству турбокомпрессоров

В Серпухове введен в эксплуатацию новый производственный комплекс по выпуску турбокомпрессоров для двигателей. Разрешение на ввод объекта выдал Главгосстройнадзор Московской области.

«Предприятие позволит повысить уровень локализации в двигателестроении до 83,2%. Производственная мощность составит 7,5 тысяч турбокомпрессоров в месяц», — говорится распространенном пресс-службой Госглавстройнадзора Подмосковья сообщении. Продукция будет использоваться в автомобилях УАЗ, ГАЗ, автобусах ПАЗ и ЛиАЗ, а также в сельскохозяйственной и специальной технике. Двухэтажное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров включает цеха металлообработки, финишной обработки, участки сборки и мойки деталей, складские помещения и лаборатории. На предприятии создано более 90 рабочих места. Из них 40 относятся к категории высокопроизводительных.

Новый цех по производству токарно-фрезерных станков запустили в Екатеринбурге

В уральской столице запущен новый цех по производству токарно-фрезерных станков с российским числовым программным управлением. На площади 1,4 тыс. кв м компанией «Униматик» налажен цикл от механообработки деталей до финального тестирования готовой продукции. Первая партия станков уже отгружена заказчику. В новом цехе тестируется устройство «Гравиталь», которое является инновационной разработкой «Униматика» для точного позиционирования и перемещения крупных деталей.

В компании «Армос» введен в эксплуатацию новый производственный корпус

В компании «Армос» введен в эксплуатацию новый производственный корпус. В новом цехе выпускают матрасы и мягкий текстиль. В настоящее время завершается монтаж и запуск оборудования, на некоторых участках уже начат производственный процесс. В результате реализации проекта объем выпуска продукции будет расти на 15-20% ежегодно. Это также позволит создать дополнительно порядка 30-40 новых рабочих мест.

Инвестиционный проект по расширению действующего производства был реализован с помощью займа Фонда развития промышленности и льготного кредитования. Общий объем инвестиций составил более 200 миллионов рублей.

СТЭЗ запустил новый цех гальваники

Ступинский Электротехнический Завод (СТЭЗ) завершил масштабный этап расширения своих производственных возможностей, введя в эксплуатацию в 2025 году новый цех гальваники. Этот современный объект оснащен передовым автоматизированным оборудованием и предназначен для нанесения защитных и функциональных покрытий на металлические изделия.

Первое вертикально-интегрированное производство компаундов запущено в России

Компания «БИЭНЖИ Компаундс» (BNG Compounds, входит в группу Brucite+) запустила в Вяземском муниципальном округе Смоленской области опытно-промышленную линию, которая стала частью первого в России вертикально-интегрированного комплекса, специализирующегося на производстве и поставках негорючих полимерных компаундов. Первоначальные производственные мощности нового участка составляют около 5 тыс. т в год (400 т/месяц) с планируемой возможностью расширения к 2027 году до 11 тыс. т готовой продукции ежегодно. Цепочка поставок сырья предприятиями, входящими в группу Brucite+, позволяет обеспечить полный производственный цикл: от добычи и переработки до выпуска готовой продукции, что является уникальным решением для российской полимерной отрасли.

Первый инвестиционный проект стоимостью 300 млн руб. предусматривает создание 10 базовых рабочих мест для операторов и инженеров. Второй этап с объемом инвестиции более 200 млн руб. позволит создать еще около двадцати рабочих мест.

Новое производство по переработке промышленных отходов создано в Кузбассе

В Гурьевском муниципальном округе запущено новое производство по регенерации отработанных масел. Производственные мощности нового предприятия позволят обрабатывать до 14,5 тысячи тонн отработанных масел в год. Проект реализован ООО «ТПК-СИБ». Поставлять сырье для нового производства будут угольные, железнодорожные и транспортные предприятия Кузбасса и регионов Сибири. Производственная линия нового предприятия укомплектована отечественным оборудованием, которое подходит для очистки трансмиссионных, турбинных и индустриальных масел от механических примесей. Используемая технология регенерации основана на дегазации отходов минеральных масел термовакуумным способом и позволяет сделать процесс обработки малоотходным.

Новый литейный цех запустили в Железногорске Красноярского края

На предприятии ООО «Процион» в Железногорске состоялся ввод в эксплуатацию современного литейного цеха.

Производство полного цикла расположено на площади 3000 м², оснащено современным оборудованием и собственной лабораторией, что позволило вывести качество, стабильность и производительность на новый уровень.

Предприятие выпускает отливки для металлургии, машиностроения, сельского хозяйства и горнодобывающей отрасли — не только для Красноярского края, но и для заказчиков по всей России.

50 тысяч тонн масла в год: на Дону стартовало масштабное производство льна

В Азовском районе завершено строительство самого большого в стране завода по переработке льна. Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и до конца августа предприятие начнёт работу. Оборудование успешно прошло тестовый запуск.

Завод расположен в Новоалександровском сельском поселении и занимает площадь 7,5 га. Здесь будет производиться льняное масло холодного и горячего отжима по мировым стандартам качества. Годовые мощности предприятия составят более 50 тысяч тонн нерафинированного масла и около 90 тысяч тонн льняного жмыха.

Производство организовано с учётом современных экологических требований. Технология безотходная: конденсат, образующийся при прессовании, будет использоваться для увлажнения жмыха — ценного кормового продукта.

Объем инвестиций в проект составил 3,2 млрд рублей собственных и кредитных средств.

В Подмосковье запущено серийное производство инновационных логистических роботов

Компания «КОМИТАС» на своем предприятии в Солнечногорске завершила разработку и начала серийный выпуск новых логистических роботов, созданных в рамках совместного научно-исследовательского проекта с Минпромторгом РФ. Уже в 2025 году 60 роботов успешно прошли испытания на складах потенциальных заказчиков, подтвердив свою эффективность. Компания готова увеличить производство до 2000 единиц в год в зависимости от рыночного спроса. Новые роботы предназначены для сортировки грузов и обладают модульной конструкцией, что позволяет адаптировать их под различные задачи логистических центров.

ПСМ запустил вторую очередь завода «Прайм», удвоив производственные мощности

Компания ПСМ ввела в эксплуатацию вторую очередь завода «Прайм», увеличив общую площадь производственной площадки до 6,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект «Прайм-2», ориентированный на выпуск дизельных и газовых электростанций мощностью от 1 000 кВт, превысили 250 млн рублей.

В России открылся новый завод по производству камер фиксации нарушений

В городе начал работу новый завод, который сможет полностью обеспечить Сибирский федеральный округ комплексами фотовидеофиксации. Долгое время предприятия такого типа располагались только в европейской части России, что создавало сложности с логистикой и сервисным обслуживанием оборудования в Сибири. Новый завод от «Завода промышленной автоматики (ЗПА) „Рекорд“» решит эту проблему. Он объединил все производственные процессы на одной площадке, что оптимизирует работу и позволяет оперативно реагировать на потребности региона.

Общая сумма инвестиций в проект составила 700 миллионов рублей.

Кулебакский завод начал делать трёхтонные кольца для газовых турбин

В Нижегородской области на Кулебакском металлургическом заводе (входит в «Русполимет») начали выпускать крупные цельнокатаные кольца для газовых турбин ГТД-110М. Новые детали диаметром 4,5 метра и весом 3 тонны заменят сборные конструкции из нескольких десятков мелких элементов, что упростит производство и повысит надежность турбин. Производственные мощности позволяют выпускать до 460 таких колец в год. Основной заказчик — рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн», производящее турбины ГТД-110М.

Проект стоимостью 822 млн рублей реализован при поддержке Фонда развития промышленности, который выделил льготный заём в 651,5 млн рублей.

В Коврове Владимирской области открыт цех по производству токошинопроводов

Производитель промышленного электрооборудования «Мосэлектрощит» ввел новую площадку на предприятии в городе Коврове. Автоматизированный цех рассчитан на выпуск 12 тысяч метров токошинопроводов в год.

На заводе Haval под Тулой запустили цех механической обработки двигателей

Новый цех механической обработки корпусных деталей двигателей на российском заводе Haval стал частью промышленного комплекса по производству силовых агрегатов. Площадка может похвастать высокотехнологичным оборудованием и серьезным уровнем автоматизации.

Площадь нового цеха превышает 4 700 м², включая линии механической обработки блока цилиндров (БЦ) и головки блока цилиндров (ГБЦ). С их помощью будут доводить до ума моторы объемом 1,5 и 2,0 л. Помимо всего прочего, на площадке используют инновационные инженерные решения в области охраны окружающей среды и энергосбережения. Все двигатели проходят «горячий тест» – проверку в условиях, приближенных к реальным.

В Ессентуках запустили производство поддонов и террасной доски из вторсырья

В Ессентуках в тестовом режиме начала работу линия по производству поддонов и террасной доски из переработанных полимеров. Производство организовано на базе ООО «Уборочные технологии». Для выпуска продукции используются сложные в переработке отходы: загрязненная полиэтиленовая и композитная пленка, полимерная тара. Сырье поставляет региональный оператор «ЖКХ». Производственная линия обслуживается четырьмя специалистами и работает на отечественном оборудовании. Технологический процесс включает измельчение сырья во вспушенную массу, гранулирование с нагревом до 200 градусов и прессование с помощью сменных матриц для выпуска поддонов или террасной доски.

Итого за август 2025 года открыто 22 производства:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 9,2 млрд рублей

— из них 3 крупных производства с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 5,6 млрд рублей)

— по 11 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 11

— Электроника — 2

— Фармацевтика — 0

— Производство стройматериалов — 1

— Химическая промышленность — 4

— Легкая промышленность — 2

— Пищевая промышленность — 1

— Другое — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 22