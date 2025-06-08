В Новгородской области открыт телятник на 250 голов

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В деревне Городня Батецкого округа, на сельхозпредприятии «Садко» ввели в эксплуатацию телятник, рассчитанный на 250 голов.

Здесь будет организован полный цикл выращивания телят от рождения до перевода нетелей в родильное отделение. Для новорождённых телят предусмотрена отдельная клетка с ёмкостями для поения и кормления.

Затем их переведут в отдельные боксы с беспривязным содержанием на глубокой подстилке по 7-16 голов. У животных будет свободный доступ к воде и кормовому столу. Кормление организуют с помощью кормораздатчика, уборка навоза — дельта-скрепером.

Сельхозпредприятие «Садко» занимается молочным животноводством с 1997 года. Сейчас в хозяйстве содержат 430 голов крупного рогатого скота, в том числе 234 коровы. С января по апрель 2025 года здесь надоили 379 тонн молока — на 17 тонн больше уровня прошлого года.

© dairynews.ru

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