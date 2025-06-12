В Донецкой больнице им. Калинина открыли обновленный кардиоцентр

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В Республиканской клинической больнице имени Калинина завершилась масштабная реконструкция Регионального сосудистого центра. Теперь в обновленном медучреждении работают два специализированных отделения: для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и для больных с острым коронарным синдромом.

После ремонта центр полностью соответствует современным российским стандартам оказания высокотехнологичной медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава России и ТАСС .

«Ежегодно центр может дать помощь до 5 тыс. пациентов. Хочу сказать, что несмотря на то, что практически все корпуса больницы были разрушены, а один из корпусов полностью разрушен, и сейчас активно восстанавливается регионом-шефом, ни на один день коллектив, в котором работают 2,4 тыс. сотрудников, не прекращал работу. Ежегодно мы выполняем более 15 тыс. операций, большинство из которых являются высокоспециализированными и всех уровней сложности», — сказал главврач. Плахотников добавил, что лечебное учреждение с самого начала спецоперации помогает ее участникам. «Спасены и пролечены десятки тысяч пострадавших. <…> У 62 пострадавших выполнены уникальные операции по удалению осколков из сердца», — отметил он.

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