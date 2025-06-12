На Ленинградской АЭС-2 завершили бетонирование фундамента реакторного здания четвертого энергоблока

© t.me

«В 2024 году строители забетонировали нижнюю часть фундамента под здание реактора третьего энергоблока за 103 суток. Это на двенадцать суток раньше срока, предусмотренного локальным графиком. В этом году мы вышли на рекордные 80 суток. При этом качество строительно-монтажных работ остается на самом высоком уровне. Это подтверждают выводы инспекционных проверок», — подчеркнул директор станции Владимир Перегуда.

Сейчас специалисты контролируют процесс набора прочности бетона. После проверки качества основания начнется армирование и заливка верхней части, что увеличит толщину конструкции почти на 1,5 метра. Параллельно строители приступят к возведению стен, монтажу перекрытий, прокладке трубопроводов и установке герметичных конструкций, сообщает пресс-служба Росатом .

Одной из первых ключевых операций станет монтаж «ловушки расплава» — пассивной системы безопасности, запланированный на 2026 год. Установка корпуса реактора намечена на 2029 год.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈