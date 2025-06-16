На АЭС «Аккую» ввели в работу насосы технической воды

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В состав системы технического водоснабжения входят шесть насосных агрегатов. Производительность каждого насоса достигает 770 кубометров воды в час — такой объём эквивалентен заполнению 5,5 крупногабаритных железнодорожных цистерн. Техническая вода используется для обеспечения работы вспомогательных систем станции, что является критически важным для стабильного и безопасного функционирования энергоблока в целом, сообщает пресс-служба Росатом.

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