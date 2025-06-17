В Павловском округе открыли три новых птичника

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Проект реализован в рамках инициативы агрохолдинга «Русское поле» по развитию сотрудничества с фермерами. Концепция предполагает строительство частными фермерскими хозяйствами птичников при условии последующего выкупа всего объема продукции «Павловской птицефабрикой» (входит в агрохолдинг).

Генеральный директор агрохолдинга «Русское поле» Антон Романов рассказал, что холдинг помогает фермерам не только наладить производственные процессы и реализовать сырьë, но и интегрировать на площадки передовые технологии. «Эти технологии обеспечивают высокое качество продукции. В первую очередь, речь идёт о бесклеточном содержании и технологии „пусто/занято“, позволяющей единовременно заселять и выселять одновозрастную птицу, а также полностью дезинфицировать цеха после каждого поголовья. Благодаря этому исключается возможность передачи бактерий и вирусов между поколениями, а значит, на выходе мы получаем от фермеров здоровую, крепкую птицу с хорошими показателями качества мяса», — рассказал Антон Романов.

Птичники были построены двумя фермерами. Общий объем инвестиций в строительство цехов составил около 200 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Нижегородской области.

Один из фермеров, Евгений Демидов, рассказал, что в птичники были заселены 38 тысяч цыплят, которые только в день заселения появились на свет. «Цыплят нам привозят из павловского инкубатора на нулевом дне жизни, они будут здесь расти в течение 41 дня. В цехах установлено современное оборудование, есть автоматическая подача корма и воды, регулировка температуры. Минимум три раза в день цех обходят сотрудники, проверяют, все ли в порядке, все ли исправно работает», — рассказал он.

Строительство новых птичников внесет серьезный вклад в общий объем производства мяса птицы в регионе.

В 2024 году в регионе было произведено 89,3 тысячи тонн мяса птицы. С 2021 года самообеспеченность региона этой продукцией выросла на 10 процентных пунктов и составила 63%.

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