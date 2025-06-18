© mos.ru

Новая линия метро свяжет южные районы столицы с центром. Первый тоннель длиной 1,67 километра проложат между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар».

Первый (правый) перегонный тоннель длиной 1,67 километра и диаметром шесть метров проложат между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Кроме того, в ближайшие месяцы планируется начать сооружение второго (левого) тоннеля между ними. Частично тоннели пройдут под руслом Москвы-реки, что является сложной инженерной задачей. Завершить их строительство планируют весной 2026 года.

Новую линию метро будут вводить в эксплуатацию поэтапно. Строительство первого этапа — участка «ЗИЛ» — «Курьяново» (8,65 километра, четыре станции) предполагается завершить в 2028 году, а работы второго этапа на участке «Курьяново» — «Бирюлево» (13,55 километра, шесть станций) — в 2030-м.

Ожидается, что первыми четырьмя станциями линии будут пользоваться 32 тысячи пассажиров в сутки, а после полного ввода ежедневный пассажиропоток вырастет до 170 тысяч человек.

На первом этапе обслуживать поезда линии будет электродепо «Южное», с 2030 года — новое электродепо «Бирюлевское».

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

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