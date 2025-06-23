Отечественный Superjet с двигателями ПД-8 совершил первый дальний перелет через Россию

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Первый полностью импортозамещенный лайнер SSJ-NEW с российскими двигателями ПД-8 успешно завершил перелет из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский, преодолев около 6000 км с промежуточными посадками в Иркутске и Новосибирске.

Самолет находился в воздухе около 9 часов, двигаясь на высотах до 12 000 метров со скоростью до 850 км/ч. Все бортовые системы, включая новые двигатели ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации, работали в штатном режиме без замечаний.

Этот борт, названный в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, стал третьим опытным образцом в программе испытаний. На нем полностью заменены все ключевые системы: силовые установки (российские ПД-8 вместо французских SaM146), авионика, системы управления, шасси, электропитание, противопожарная система и климат-контроль. Также самолет получил обновленный планер с упрощенной конструкцией, что облегчит его будущее производство и обслуживание, сообщает пресс-служба Ростеха.

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