Российский электромобиль «Атом» отправился на испытания в Арктику

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Первый российский электромобиль «Атом» начал необычную экспедицию — его тестирование пройдет на борту атомного ледокола в условиях Крайнего Севера.

Проект реализуется совместно «Атомфлотом», топливным дивизионом «Росатома» и разработчиками электрокара.

В ходе арктического рейса пассажиры смогут ознакомиться с предсерийным прототипом, а также станут свидетелями уникального эксперимента — спуска электромобиля на лед для проверки его работы в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба Росатом.

«Суровые климатические условия долгое время считались критическими для электротранспорта. Сегодня мы уверенно выходим в Арктику, чтобы показать: подобных ограничений больше нет. Российские электромобильные технологии выходят за рамки городских условий и демонстрируют готовность к эксплуатации в любой климатической зоне — без скидок на сезон, регион или температуру», — отметил директор бизнес-направления «Электромобильность» топливного дивизиона Александр Бухвалов.

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