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Bionysheva_Elena 24 июня 2025, 07:36 231 Транспорт, спецтехника и логистика

Российский электромобиль «Атом» отправился на испытания в Арктику

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 © t.me

Первый российский электромобиль «Атом» начал необычную экспедицию — его тестирование пройдет на борту атомного ледокола в условиях Крайнего Севера.

Проект реализуется совместно «Атомфлотом», топливным дивизионом «Росатома» и разработчиками электрокара.

В ходе арктического рейса пассажиры смогут ознакомиться с предсерийным прототипом, а также станут свидетелями уникального эксперимента — спуска электромобиля на лед для проверки его работы в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба Росатом.

«Суровые климатические условия долгое время считались критическими для электротранспорта. Сегодня мы уверенно выходим в Арктику, чтобы показать: подобных ограничений больше нет. Российские электромобильные технологии выходят за рамки городских условий и демонстрируют готовность к эксплуатации в любой климатической зоне — без скидок на сезон, регион или температуру», — отметил директор бизнес-направления «Электромобильность» топливного дивизиона Александр Бухвалов.

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Источник: t.me

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Росатом
  • Badassgoliath Badassgoliath
    24.06.2509:28:54

    Я полагаю что это больше для рекламы. Вполне могли испытать где-нибудь в высокогорье, где и сейчас холодно. Благо, электромобилю кислород не требуется для двигателя.

    А тут снимут, как с ледокола сгружают на лёд и он там гоняет.

    #1302732
    • Нет аватара DimaY
      24.06.2509:49:36

      Откуда у Росатома горы? А вот ледоколов завались, вон у Маска ледоколов нет, так он тачку в космос отправил, правда я сомневаюсь в управляемости Теслы в условиях космоса. А Атом по льду, я думаю, прокатит нормально, ролик снимут.

      Отредактировано: DimaY~15:53 24.06.25
      #1302733
  • Нет аватара termometrix
    24.06.2514:11:16

    Электромобиль Атом уже со старта производства будет иметь уровень локализации 60-70%, об этом в интервью агентству ТАСС рассказал Игорь Поваразднюк, гендиректор АО «Кама» (разработчик проекта).

    https://news.dr...m.ru/97257.html

    #1302749
  • Нет аватара котофей22
    24.06.2516:43:53

    Очень похоже, что этот проект очередная клоунада. Следующая пиар-акция — запуск автомобиля в космос.

    #1302757
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