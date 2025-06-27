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На Сургутской ГРЭС-1 завершена модернизация энергоблока № 13 и введен его в эксплуатацию. Работы проводились в рамках программы конкурентного отбора мощности (КОММод). В ходе модернизации полностью заменено основное и вспомогательное оборудование: установлены новая паровая турбина и генератор, обновлено тепломеханическое и электротехническое оборудование, а также внедрена современная российская система управления технологическими процессами.

Конденсационная турбина мощностью 215 МВт и 20 Гкал/ч заменена на теплофикационную мощностью 190-225 МВт и 168 Гкал/ч. Это позволило увеличить тепловую мощность станции на 148 Гкал/ч. Теплофикационные блоки работают в режиме комбинированной выработки тепла и электроэнергии, что делает их экономичнее конденсационных и снижает удельный расход топлива.

Энергоблок № 13 стал четвертым теплофикационным блоком на Сургутской ГРЭС-1. Его ввод в эксплуатацию повысил надежность теплоснабжения города и создал резервы для подключения новых потребителей, включая строящиеся жилые районы. Все оборудование, использованное в проекте, произведено в России, сообщают Силовые Машины.

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