Тепловизионный модуль с USB и HDMI

В текущем году компания ИЭОС доработала тепловизионный модуль собственной разработки и запустила в серию модификацию с USB 3.0 и HDMI.

Данная модификация позволяет создавать современные тепловизионные устройства без использования промежуточных устройств для управления модулем и просмотра видео потока.

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