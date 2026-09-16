В центре Москвы открыли мост через Водоотводный канал у ГЭС-2

Пешеходная связь через Водоотводный канал делает маршрут между Болотной площадью и культурными площадками короче и удобнее для людей с колясками.

Строительство моста завершает создание единого пешеходного маршрута по правому берегу Москвы-реки от набережной Тараса Шевченко через Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную до острова Балчуг. Пешеходный мост длиной около 170 метров и шириной 5,4 метра, возведенный в русле Водоотводного канала, соединил участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. В результате путь пешком от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и Дома культуры «ГЭС-2» сократился почти в два раза — с 300-375 до 150-230 метров.

Как назвать новый пешеходный мост, проходящий под Малым Каменным, решат москвичи в новом голосовании проекта «Активный гражданин». Жителям предложат связать название либо с именем русского художника Ильи Репина, памятник которому расположен в ближайшем сквере (Репинский мост), либо с историческим кинотеатром «Ударник» (мост «Ударник»). Можно будет проголосовать за один из этих вариантов или доверить решение специалистам.

Спуститься с набережной к мосту можно по двум наклонным пандусам, что удобно для передвижения маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Кроме того, имеются две лестницы, ведущие к Малому Каменному мосту.

Перильные ограждения моста выполнены из нержавеющей стали. В темное время суток опоры мостового перехода и перильные ограждения украшает архитектурно-художественная подсветка. Таким образом, в центре Москвы появился еще один уникальный арт-объект на воде.

Особенностью реализации проекта стала необходимость применения редкой для Москвы технологии производства строительно-монтажных работ с воды. Для этого была сформирована временная флотилия: малый и большой буксиры ледокольного типа, баржи различной грузоподъемности для размещения строительных материалов, а также колесной и гусеничной техники: кранов, экскаваторов, бетононасосов, виброкатков. Первые были нужны для того, чтобы колоть лед и перемещать баржи к зоне возведения сооружения, а вторые — непосредственно для их выполнения. Габариты судов позволяли проводить работы в условиях ограниченного подмостового пространства.

На первом этапе в русле Водоотводного канала с помощью шпунтов — металлических свай с зацепами — и бигбэгов (мешков с песком) была создана 150-метровая выгородка (ограждение).

Погружение шпунтов осуществлялось экскаватором, оснащенным специальной головкой-вибропогружателем. Работы велись с баржи грузоподъемностью 200 тонн. В местах, где проходили инженерные коммуникации, выгородка создавалась водолазами с помощью бигбэгов. Их опускали экскаватором на барже, а также с берега 50-тонным краном. В процессе строительства использовали 170 шпунтов и около 1,5 тысячи бигбэгов.

По мере формирования ограждения специалисты сооружали искусственную насыпь-дамбу вдоль Водоотводного канала (от Репинского сквера до Дома культуры «ГЭС-2») и под Малым Каменным мостом. Для этого потребовалось более 12 тысяч кубических метров песка.

Затем приступили к устройству буронабивных свай. В соответствии с применяемой технологией в заранее пробуренную скважину погружалась обсадная труба, в которую опускался армированный каркас, куда заливали бетон. После смонтировали ростверки и фундаментные плиты, на которые установили 20 опор: 16 из них разместили на ростверках, а четыре — на фундаментных плитах. На заключительном этапе смонтировали пролетные строения будущего моста.

Кроме того, со стороны Репинского сквера благоустроили территорию: обновили небольшой участок плитки, на подпорной стенке отвели места для сидения, а также высадили липы, сирень и гортензии.