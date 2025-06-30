«Прогресс МС-31» готовится к старту с Байконура

«Прогресс МС-31» готовится к старту с БайконураСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На космодроме Байконур завершаются последние приготовления к запуску грузового корабля «Прогресс МС-31». Прогресс в составе космической головной части, включающая сам корабль, головной обтекатель и переходный отсек третьей ступени, был доставлен в монтажно-испытательный корпус площадки 31 для финальной сборки с ракетой-носителем, сообщает пресс-служба Роскосмос.
Запуск «Прогресса МС-31» к Международной космической станции запланирован на 3 июля.
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