«Прогресс МС-31» готовится к старту с Байконура

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На космодроме Байконур завершаются последние приготовления к запуску грузового корабля «Прогресс МС-31». Прогресс в составе космической головной части, включающая сам корабль, головной обтекатель и переходный отсек третьей ступени, был доставлен в монтажно-испытательный корпус площадки 31 для финальной сборки с ракетой-носителем, сообщает пресс-служба Роскосмос.

Запуск «Прогресса МС-31» к Международной космической станции запланирован на 3 июля.

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