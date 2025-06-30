СИБУР начал строительство производства катализаторов

Создание собственного производства катализаторов для базовых полимеров позволит СИБУРу создать полный цикл инноваций в отрасли от лабораторных разработок до промышленного производства современных синтетических материалов.

Около 90% процессов в нефтехимической промышленности требуют применения катализаторов. В процессе получения базовых полимеров катализаторы обеспечивают принципиальное протекание реакции, и во многом именно от них зависят свойства материала и качество готовой продукции.

Первыми в рамках проекта будут построены мощности по производству хромовых катализаторов. Этот тип катализаторов используется на «Казаньоргсинтезе», «ЗапСибНефтехиме», а также будет применяться и на Амурском газохимическом комплексе. Хромовые катализаторы незаменимы при производстве пленочных и выдувных марок полиэтилена, используемых, например, для производства флаконов и топливных баков. Завершение строительства и запуск производства ожидается в 2027 году. Инвестиции только в производство хромовых катализаторов составят более 11 млрд рублей.

Вторым этапом планируется строительство производства металлоценовых катализаторов, которые используются для выпуска полиэтилена особо прочных марок, например, для труб со сроком службы до 100 лет. Технология таких катализаторов была получена учеными МГУ: именно эта разработка планируется к применению на «Нижнекамскнефтехиме» для выпуска металлоценового полиэтилена.

Всего будет запущено 6 технологических линий. Таким образом СИБУР обеспечит полный цикл разработок и производства в цепи получения самых востребованных синтетических материалов — полиэтилена и полипропилена. Он включает в себя разработку катализаторов в сотрудничестве с МГУ, институтами РАН и научно-производственными партнерами, их масштабирование на базе собственного Центра пилотирования технологий в Тобольске, а также испытания полученных материалов в составе готовых изделий в центрах прикладных исследований СИБУР ПолиЛаб. После этого технология получения катализатора полимеризации будет передаваться на катализаторную фабрику, а сам катализатор использоваться на производствах СИБУРа по всей стране.

Катализаторная фабрика СИБУРа становится ключевым элементом национальной технологической инфраструктуры и крупнейшим предприятием подобного профиля в стране. Этот объем позволит обеспечить технологическую независимость производства базовых полимеров в России, а также создаст возможности для поставок катализаторов в близлежащие регионы. Объем производства полиэтилена и полипропилена в 2024 году в России и странах СНГ составил 7,9 млн тонн. С учетом уже реализуемых СИБУРом и другими компаниями инвестиционных проектов, к 2030 году этот показатель может вырасти более чем вдвое.

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