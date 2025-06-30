B Краснодарском крае открыли уникальный полигон для подготовки бойцов СВО

B Краснодарском крае открыли уникальный полигон для подготовки бойцов СВОСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Краснодарском крае состоялось торжественное открытие нового общевойскового полигона Южного военного округа. Об этом URA.RU рассказали Минобороны РФ. Сам полигон будет оснащен по последнему слову техники, включая использование ИИ и беспилотников.
Сам полигон был построен всего за два года. Он будет выполнять множество задач, включая подготовку бойцов СВО. Причем сам полигон также был сконструирован с учетом опыта спецоперации на Украине.
«Это один из лучших полигонов нашей страны. Мы, не только с учетом опыта специальной военной операции, но и других вооруженных конфликтов совершенствуем учебно-материальную базу — полевую, казарменную, переносную. На этом полигоне огромное количество учебных мест, учебных объектов для подготовки личного состава для действия в условиях современного боя».
Hа территории полигона оборудовано более 200 учебных мест с учетом опыта специальной военной операции. Здесь построено свыше 100 зданий и сооружений, создана современная учебно-материальная база для подготовки личного состава к действиям в условиях современного боя.
Начальник управления боевой подготовки ЮВО, генерал-майор Сергей Тюгай рассказал URA.RU, что сам полигон был построен всего за два года. Причем он был сконструирован с учетом опыта, который Россия получила в ходе проведения спецоперации на Украине. Развернуто порядка 68 учебных мест. «Были разработаны учебные бюллетени и на их основе были разработаны места, на которых будут полностью обкатаны те теоретические вопросы, которые сейчас интересуют нас, военных, из реалий, которые сложились в зоне СВО», — отметил Тюгай в беседе с агентством. Он добавил также, что полигон оснащен по последнему слову техники, включая ИИ и беспилотники.
На новом объекте размещены директрисы для выполнения огневых задач экипажами танков, БМП, БТР и специализированной техники. Для отработки тактических действий в городской застройке предусмотрено отдельное учебное поле. Кроме того, построены стрельбище для занятий с различными видами стрелкового оружия и гранатометами, современные автодром и танкодром для подготовки специалистов по вождению автомобилей и бронетехники. На полигоне уже началась подготовка операторов беспилотников, обучение противодействию дронам, а также совершенствование навыков управления мотоциклами, багги и квадроциклами.
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