Серийное производство исполнительного механизма КШЦ (актуатора) для систем верхнего привода Canrig — российского аналога изделия AY10782 — запустила тюменское ООО «СКДЖИДИЭС». Участник Нефтегазового кластера реализовал разработку в рамках программы импортозамещения, она доступна для буровой отрасли РФ. Исполнительный механизм обеспечивает дистанционное управление противовыбросовым шаровым краном (КШЦ) даже в момент вращения бурильной колонны, что значительно повышает уровень промышленной безопасности на объекте.

Ключевые преимущества решения GDS: управление КШЦ как отсекателем потока или аварийным превентором при ГНВП; снижение рисков травматизма за счёт удалённого управления; независимость от импортных поставок и санкционных ограничений; доступность для всех моделей СВП Canrig; возможность капитального ремонта существующих актуаторов (при ремонтопригодности).

Производство размещено в Тюмени и основано на современных технологиях и материалах, что обеспечивает надёжную работу оборудования в сложных условиях буровых установок. Компания готова изготавливать актуаторы с различными техническими характеристиками под требования заказчика.

Запуск КШЦ — часть стратегии GDS по развитию продуктовой линейки. Компания продолжает работать над новыми решениями, чтобы обеспечить нефтегазовый сектор современным, надёжным и безопасным оборудованием.