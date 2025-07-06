Крупнейший владелец парка SSJ-100 проводит анализ стоимости эксплуатации двигателей ПД-8 и SaM146

Крупнейший владелец парка SSJ-100 объявил о проведении анализа стоимости эксплуатации отечественного двигателя ПД-8 и франко-российского SaM146. Основная задача сравнения — выявление технических и экономических плюсов и минусов в параметрах работы силовых установок, в результате чего перевозчик примет решение о целесообразности закупки тех или иных моторов.

В этом выпуске:

00:00 — вступление

00:14 — о проведении анализа стоимости эксплуатации ПД-8 и SaM146

00:57 — об истории создания SaM146

02:42 — об истории создания ПД-8

03:23 — о критериях выбора авиакомпании «Россия»

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