Крупнейший владелец парка SSJ-100 проводит анализ стоимости эксплуатации двигателей ПД-8 и SaM146

Крупнейший владелец парка SSJ-100 проводит анализ стоимости эксплуатации двигателей ПД-8 и SaM146Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Крупнейший владелец парка SSJ-100 объявил о проведении анализа стоимости эксплуатации отечественного двигателя ПД-8 и франко-российского SaM146. Основная задача сравнения — выявление технических и экономических плюсов и минусов в параметрах работы силовых установок, в результате чего перевозчик примет решение о целесообразности закупки тех или иных моторов.
В этом выпуске:
00:00 — вступление
00:14 — о проведении анализа стоимости эксплуатации ПД-8 и SaM146
00:57 — об истории создания SaM146
02:42 — об истории создания ПД-8
03:23 — о критериях выбора авиакомпании «Россия»
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Запуск «Ланцета» стал быстрее и безопаснее. Первый ТВРС-44 «Ладога». Серийные промышленные роботы
-
Атомный гигант: российское преимущество в борьбе за Арктику
«Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая а... сможет ли она стать преимуществом в борьбе за Арктику?
-
Путин посетил завод БПЛА. Универсал Lada Iskra. Новый закон «О судостроении». Предсерийный Атом
Еженедельная подборка новостей промышленности России. Владимир Путин посети... разработках в машиностроении и судостроении.В этом выпуске:
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
06.07.2523:13:15
07.07.2512:24:08
07.07.2512:47:06
07.07.2514:25:20
07.07.2514:37:03