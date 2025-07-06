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mashnews 06 июля 2025, 22:27 138 Видеоблог

Крупнейший владелец парка SSJ-100 проводит анализ стоимости эксплуатации двигателей ПД-8 и SaM146

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Крупнейший владелец парка SSJ-100 объявил о проведении анализа стоимости эксплуатации отечественного двигателя ПД-8 и франко-российского SaM146. Основная задача сравнения — выявление технических и экономических плюсов и минусов в параметрах работы силовых установок, в результате чего перевозчик примет решение о целесообразности закупки тех или иных моторов.

В этом выпуске:

00:00 — вступление

00:14 — о проведении анализа стоимости эксплуатации ПД-8 и SaM146

00:57 — об истории создания SaM146

02:42 — об истории создания ПД-8

03:23 — о критериях выбора авиакомпании «Россия»

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Источник: rutube.ru

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машньюс, mashnews
  • Badassgoliath Badassgoliath
    06.07.2523:13:15

    Крупнейший владелец парка SSJ-100 объявил о проведении анализа стоимости эксплуатации отечественного двигателя ПД-8 и франко-российского SaM146.

    Какой смысл в этом, если действуют санкции и комплектующие и запчасти не поставляются?

    Да хоть бы и не было санкций — всё равно следовало бы постепенно выдавить иностранцев из таких важных отраслей.

    в результате чего перевозчик примет решение о целесообразности закупки тех или иных моторов.

    Когда просто озвучиваются заметки, ранее уже опубликованные на СуН, то это ещё куда ни шло. Но когда начинается «аналитика» с «экспертами», то зачастую всё по классике — «слышу звон, но не знаю, где он». Может упомянутый «перевозчик» вообще говорил не так и не о том.

    В изложении «машньюс» этот перевозчик предстаёт каким-то глупцом, который не понимает, что никакого выбора между sam146 и ПД-8 просто нет. Ведь французы делали свои компоненты только для этого двигателя и ставился он только на этот самолёт. То есть эти движки больше ниоткуда не закупишь.

    Но руководитель такого уровня вряд ли является глупцом. Гораздо вероятнее то, что канал несёт отсебятину или же очередной «эксперт» несёт ахинею.

    Отредактировано: Badassgoliath~00:55 07.07.25
    #1303238
    • Нет аватара Алексей Растригин
      07.07.2512:24:08

      канал несёт отсебятину или же очередной «эксперт» несёт ахинею.

      Или же разработчикам ПД-8 «на пальцах» и реальном опыте покажут, что в их движке не устраивает реальных эксплуатантов. Нормальная практика, родом как раз из сталинских времен…

      #1303257
    • Аlex М Аlex М
      07.07.2512:47:06

      Действительно бред, какой sam146 если его больше ни винтика не дадут, как можно вообще это озвучивать всерьез. Какой то сюр

      #1303259
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      07.07.2514:25:20

      Сам сравнительный анализ это нормальная практика. Но фраза типа

      " в результате перевозчик примет решение о целесообразности закупки тех или иных моторов"

      это действительно опасный бред!!!

      #1303265
  • Нет аватара DimaY
    07.07.2514:37:03

    Да уж. Я думаю вопрос стоит о нынешней стратегии компании. Драться сейчас в за моторы ПД-8 или попробовать скупать б/у возникшие после ремоторизации. Но могу ошибаться.

    #1303267
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