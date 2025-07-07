На Московском металлопрокатном заводе запущен стан 1420 по выпуску труб больших диаметров

На Московском металлопрокатном заводе запущен стан 1420 по выпуску труб больших диаметровСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Московском металлопрокатном заводе запущен стан 1420 по выпуску электросварных труб больших диаметров (ТБД).
Линия позволит производить трубы стальные прямошовные круглые по ГОСТ 10704, ГОСТ 20295, диаметром 630-1420 мм, толщиной стенок 7-21 мм, а длиной 6-12 м.
Ожидаемый объём производства ТБД составит более 40 тысяч тонн в год.
При этом ММПЗ серийно уже выпускает:
— трубы круглые электросварные диаметрами 76-219 мм (ГОСТ 10704, ГОСТ 20295)
— трубы профильные электросварные 60×60-400×400 и 140×80-350×250 (ГОСТ 8639, ГОСТ 30245)
В планах МЕТАЛЛСЕРВИСА на Московском металлопрокатном заводе наладить производство электросварных труб диаметром 219-530 мм.
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