Четыре новых парка благоустроено в Ноябрьске

© noyabrsk-inform.ru

В 2025 году Ноябрьску и Новому Уренгою, ключевым городам Ямала, исполнится по 50 лет. Я уже рассказывал, что в преддверии юбилеев города развиваются по специальным программам. В Новом Уренгое ставку сделали на строительстве уникальных социальных учреждений, в Ноябрьске приоритет отдан развитию городской среды. Такого качественного и современного благоустройства не встретить больше нигде на Ямале! Не стал исключением и уходящий сезон, в городе появилось четыре благоустроенных парка на любой вкус, это одни из самых масштабных объектов благоустройства во всём регионе…

В Ноябрьске состоялось торжественное открытие парковой зоны в честь Защитников Отечества на Площади Опалённой юности.

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

Парк с памятными мемориалами создали на Площади опаленной юности, при проведении работ сохранены все растения и высажены новые деревья. Для маломобильных горожан обустроены пандусы и съезды.

© noyabrsk-inform.ru

В парке разместили боевую технику — зенитную установку 52К, реактивную установку «Катюша», боевую машину десанта БМД-3, БРДМ, танк Т-55 и истребитель МиГ-29.

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

В новом парке установили и главный монумент — памятник воину-защитнику. Его автор присутствовал на церемонии открытия, когда с монумента стянули покрывало.

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

Автор композции — известный российский скульптор Андрей Коробцов. Он же создал знаменитый Ржевский мемориал Советскому Солдату.

© noyabrsk-inform.ru

Мастер лично приезжал в город летом, чтобы проконтролировать процесс установки памятника, для транспортировки его разделяли на три части. Масштабную композицию Андрей Коробцов создавал около года. Памятник выполнен из бронзы, его высота — 8 метров, вес — около 7 тонн. Скульптуру мастер изготавливал в Москве, вместе с ним трудились ещё 6 человек.

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

Создание памятных зон в честь Защитников Отечества ведётся по всему Ямалу, но в Ноябрьске она получилась наиболее монументальной.

© noyabrsk-inform.ru

27 лет назад, в 1997 году, воины-интернационалисты предложили установить на перекрёстке ул. 60 лет СССР и ул. Советской боевую разведывательную дозорную машину (БРДМ), а территорию назвать «Площадью Опалённой юности».

В таком виде площадь существовала до 2023 года, когда здесь началось благоустройство (фото автора) © noyabrsk-inform.ru

Площадь расположена в микрорайоне Ц-1 — центре первого планировочного района, объединяющем микрорайоны А, Б, В и Г.

© noyabrsk-inform.ru

Этот старый район активно развивается, многие объекты, о которых писал «Сделано у нас» построены именно тут.

© noyabrsk-inform.ru

За последние годы инфраструктуру района дополнила Арт-резиденция «Миксер », детские сады «Сказка » и «Дюймовочка », медицинский центр «Сибирское здоровье », который тут же строит и корпус стационара, реконструированная школа и многое другое.

© noyabrsk-inform.ru

В статье «Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 1) » я рассказывал, что для этой территории разработан мастер-план развития и он активно выполняется, новый парк тому подтверждение. Здесь уже построено полтора десятка новостроек, в стадии строительства ещё 20 домов.

© noyabrsk-inform.ru

Теперь это не просто парк, а место памяти и почтения героев, он обязательно должен стать точкой притяжения горожан, воспитания патриотизма.

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

Для удобства горожан на площади установлена брутальная тёплая остановка. Павильон выполнен в едином с площадью архитектурном стиле. Его укомплектовали информационным табло, кнопкой вызова экстренных служб и видеонаблюдением. Кроме того, во время ожидания автобуса у горожан будет возможность воспользоваться WI-FI и зарядить телефоны от USB-розеток.

© noyabrsk-inform.ru

Новый парк уже стал отличным местом для патриатических акций и празднования государственных праздников.

Буквально через дорогу от «Площади Опалённой Юности» благоустроен парк на ул. Дружбы. Его открыли для горожан с наступлением зимы, теперь жители из соседних микрорайонов смогут гулять и заниматься спортом недалеко от дома.

© noyabrsk-inform.ru

Большую часть парка занимает зона для спокойного отдыха, тут установлены скамейки, фонари, а за безопасностью следят видеокамеры.

© noyabrsk-inform.ru

Извилистые дорожки и осенняя природа настраивают на лиричный лад.

© noyabrsk-inform.ru

Дикий лесной массив между улиц Дружбы и Новосёлов давно требовал благоустройства и в 2024 году настал его черёд.

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

Вдоль ул. Дружбы оборудовали большую парковку.

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

На окраине парка большая спортивная зона, где есть различные турники, площадка для игры в баскетбол, трибуна для болельщиков.

© noyabrsk-inform.ru

Ещё недавно на территории спортивной зоны была аварийная двухэтажка.

© noyabrsk-inform.ru

В парке оборудовали территорию для выгула собак.

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

Новый парк и правда получился замечательным, он красив в любое время года, его благоустройство выполнили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жильё и городская среда».

© noyabrsk-inform.ru

В природно-этнографическом комплексе прошло открытие подвесной экотропы.

© noyabrsk-inform.ru

Необычная экотропа открылась в природно-этнографическом комплексе «Нум». Её длина составляет 198 метров, она представляет собой подвесные мосты с площадками и башнями на деревьях. Высота тропы от 2.6 до до 7,6 метров.

© noyabrsk-inform.ru

Природно-этнографический комплекс «Нум» , это третья очередь «Ноябрьск-парка», а экологическая тропа его дополняет.

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

Первые посетители были восхищены новой локацией.

© noyabrsk-inform.ru

Для создания тропы использовались экологичные материалы. Посетители могут не только наслаждаться видами, которые открываются с тропы, но и узнавать интересные сведениия о природе Ямала. Для этого на участке установлен аудиогид и информационные таблички.

© noyabrsk-inform.ru

В Ноябрьске благоустроена прибережная зона озера Ханто.

© noyabrsk-inform.ru

На берегу озера Ханто обустроили пешеходные и велодорожки, спортивные и игровые площадки, построили пирс протяженностью 500 метров. Жители смогут готовить здесь шашлыки — подрядчик оборудовал семь мангальных зон. Вход украсили арт-объекты. К месту отдыха провели освещение. Не будет проблем и у автомобилистов — для них построили парковку на 60 машин.

© noyabrsk-inform.ru

О благоустройстве прибрежной части озера заговорили десять лет назад, после открытия первой и второй очереди Центра духовно-нравственного развития детей и молодёжи.

Озеро Ханто (фото автора) © noyabrsk-inform.ru

В итоге преобразилась территория площадью более 20 тысяч квадратных метров.

© noyabrsk-inform.ru

В парке установлены уютные деревянные беседки и необычные арт-объекты.

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

© noyabrsk-inform.ru

На берегу установили арт-объект с названием озера, он выполнен из дерева. Трёхметровые буквы обрамлены узорным металлом, а в вечернее время они красиво светятся огнями.

© noyabrsk-inform.ru

Обустроить берег водоема предложили сами жители в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом сезоне подрядная организация выполнила первый этап благоустройства, работы продолжатся в 2025 году.

© noyabrsk-inform.ru

Строительный сезон в Ноябрьске завершился успешно, город получил ещё несколько уникальных и потрясающих обьектов. Все они созданы именитыми архитекторами, скульпторами, дизайнерами и проектными бюро, как, например, привокзальная площадь аэропорта. Это пятая локация благоустройства 2024 года о которой я рассказывал в «Ямальском меридиане ».

© noyabrsk-inform.ru

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников, в т. ч. Noyabrsk Fly и Алима Капкова.

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