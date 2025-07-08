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Bionysheva_Elena 08 июля 2025, 06:56 43 Транспорт, спецтехника и логистика

Российская система AВРОРА-V повышает безопасность пешеходных переходов

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 © t.me

Отечественный комплекс AВРОРА-V, разработанный для повышения безопасности на пешеходных переходах, активно внедряется в российских регионах. Система визуализирует на дороге яркую световую разметку, хорошо заметную даже в темное время суток и при плохих погодных условиях.

Комплекс состоит из проектора, который устанавливается на опоры и столбы, и «рисует» на проезжей части четкую световую зебру. Такая разметка остается хорошо видимой на снегу, мокром или загрязненном асфальте, где обычная краска теряет контрастность. По данным разработчиков, водители замечают такой переход на значительно большем расстоянии по сравнению с традиционными решениями.

Дополнительно AВРОРА-V оснащена системой мониторинга дорожной обстановки с элементами искусственного интеллекта. Комплекс анализирует ситуацию у перехода и может выполнять функции «тревожной кнопки» для экстренного оповещения муниципальных служб, сообщают в Ростехе.

Проект разработан компанией «ОРКОР» при поддержке «Иннохаба Росатома», а его внедрением занимается холдинг «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день инновационная система уже работает в 25 регионах страны, способствуя снижению аварийности на пешеходных переходах.

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Источник: t.me

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Ростех
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.07.2508:03:09

    Система визуализирует на дороге яркую световую разметку, хорошо заметную даже в темное время суток и при плохих погодных условиях.

    Вот это вот «даже» умиляет. Эти «плохие погодные условия» и «тёмное время суток» как раз и являются единственными обстоятельствами, когда эта подсветка хорошо видна. В ясный летний день её ещё надо постараться разглядеть.

    Таким образом, слово «даже» тут неуместно. Это всё равно что написать «рыба даже в воде чувствует себя уверенно».

    #1303296
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