Ашинский метзавод запустил производство термосов нового поколения

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ПАО «Ашинский метзавод» ввел в промышленную эксплуатацию современное оборудование гидроформинга для производства термосов. Первая партия новых изделий серий «Гауди» и «Ампир» уже произведена и готова к поставкам.

Гидроформинг — это передовая технология, позволяющая создавать сложные и эстетичные формы с высокой прочностью. Благодаря этому, новые термосы АМЕТ обладают усовершенствованной конструкцией и уникальным дизайном, которые сочетают в себе функциональность и художественную выразительность. Они имеют премиальный внешний вид и демонстрируют исключительную надежность в повседневном использовании.

Изделия выполнены из высококачественной пищевой нержавеющей стали AISI 304, соответствующей всем российским и международным стандартам безопасности. Этот материал устойчив к коррозии, не окисляется и не влияет на вкус напитков. Вакуумная изоляция обеспечивает сохранение температуры напитков до 24 часов. Объем моделей составляет 1 л, в комплекте две удобные чашки по 200 мл. Термосы представлены в трендовых цветах 2025-2026 годов: «Черный опал», «Багровый рубин», «Синий сапфир» и «Зеленый изумруд».

Серия «Гауди» вдохновлена творчеством Антонио Гауди и отличается плавными изгибами, символизирующими гармонию с природой и дерзкую красоту. Серия «Ампир» выполнена в стиле классического ампира, подчеркивающего строгую геометрию форм.

Ашинский металлургический завод — единственный в России производитель термосов с полным производственным циклом: от заготовки до готового изделия, что делает продукцию уникальной на отечественном рынке. Предприятие выпускает востребованные товары, где инновации дополняют традиционное качество.

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