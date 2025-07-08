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johnsib 08 июля 2025, 16:13 120 Модернизация

На заводе «Москвич» готова линия для «Атома»

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Готовы зоны сварки, окраски, калибровки и контроля качества

 © cdn.3dnews.ru

 © cdn.3dnews.ru

В пресс-службе стартапа рассказали об оснащении завода, где уже скоро запустят серийную сборку новинки российского автопрома. К старту производства готовы зоны сварки кузовов, окраски, калибровки, тестирования и проверки качества — все они задействованы в выпуске тестовых образцов «Атомов», так называемых экземпляров серии VC (Vehicle Check).

 © cdn.3dnews.ru

«Атом» поделился фотографиями процесса очистки и подготовки поверхности кузова перед нанесением катафорезного грунта. Засняли и проверку модернизированной транспортной системы для перемещения кузовов по цеху. На третьем снимке запечатлен прототип базовой платформы и расположенных на ней модулей для досборки и стыковки подвески и электромотора.

 © cdn.3dnews.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

На следующем этапе «Москвич» приступит к запуску серии PT (Plant Trail): она нужна для детальной валидации и отработки всей цепочки производственного процесса в промышленном режиме для подтверждения проектных показателей оборудования (время цикла, повторяемость и воспроизводимость процессов). Этот шаг станет финальным перед стартом серийного производства «Атомов», который будет дан позже в этом году.

 © s.auto.drom.ru

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Источник: auto.mail.ru

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Атом, завод Москвич, электроавтомобиль, линия сборки Атома
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