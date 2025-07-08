На заводе «Москвич» готова линия для «Атома»

Готовы зоны сварки, окраски, калибровки и контроля качества

© cdn.3dnews.ru

© cdn.3dnews.ru

В пресс-службе стартапа рассказали об оснащении завода, где уже скоро запустят серийную сборку новинки российского автопрома. К старту производства готовы зоны сварки кузовов, окраски, калибровки, тестирования и проверки качества — все они задействованы в выпуске тестовых образцов «Атомов », так называемых экземпляров серии VC (Vehicle Check).

© cdn.3dnews.ru

«Атом» поделился фотографиями процесса очистки и подготовки поверхности кузова перед нанесением катафорезного грунта. Засняли и проверку модернизированной транспортной системы для перемещения кузовов по цеху. На третьем снимке запечатлен прототип базовой платформы и расположенных на ней модулей для досборки и стыковки подвески и электромотора.

© cdn.3dnews.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

На следующем этапе «Москвич» приступит к запуску серии PT (Plant Trail): она нужна для детальной валидации и отработки всей цепочки производственного процесса в промышленном режиме для подтверждения проектных показателей оборудования (время цикла, повторяемость и воспроизводимость процессов). Этот шаг станет финальным перед стартом серийного производства «Атомов », который будет дан позже в этом году.

© s.auto.drom.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈