Балтийский завод установил гребные электродвигатели и турбогенераторы на ледокол «Чукотка»

© cs18.pikabu.ru

Балтийский завод, входящий в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), завершил ключевой этап строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 «Чукотка». На судно успешно установлены все гребные электродвигатели (ГЭД) и главные турбогенераторы.

В ходе последних работ на борт ледокола подняли и закрепили центральный гребной электродвигатель и турбогенератор левого борта. Операции выполнялись с применением плавучего крана при поддержке буксиров и специалистов различных цехов завода. Сейчас команда приступила к монтажу оборудования на фундаментах.

ГЭД мощностью 20 МВт и массой около 300 тонн каждый — важнейшие элементы электродвижения ледокола. Всего на судне проекта 22220 их три: два бортовых (правый и левый) и один центральный. Ранее на «Чукотку» уже установили бортовые двигатели. Через валы ГЭД крутящий момент передаётся на гребные винты, расположенные в кормовой подводной части судна. Суммарная мощность силовой установки ледокола достигает 60 МВт, сообщает пресс-служба ОСК.

Ранее, в марте, на судно смонтировали турбогенератор правого борта, а теперь завершена установка левобортного агрегата. Каждый из турбогенераторов весит свыше 240 тонн и обладает мощностью 36 МВт. Они станут основными источниками электроэнергии, питая все системы ледокола, включая гребные электродвигатели.

Строительство «Чукотки» продолжается в соответствии с графиком. Новый атомный ледокол проекта 22220 предназначен для работы в арктических условиях и будет одним из самых мощных в своём классе.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈