Балтийский завод установил гребные электродвигатели и турбогенераторы на ледокол «Чукотка»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Балтийский завод, входящий в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), завершил ключевой этап строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 «Чукотка». На судно успешно установлены все гребные электродвигатели (ГЭД) и главные турбогенераторы.
В ходе последних работ на борт ледокола подняли и закрепили центральный гребной электродвигатель и турбогенератор левого борта. Операции выполнялись с применением плавучего крана при поддержке буксиров и специалистов различных цехов завода. Сейчас команда приступила к монтажу оборудования на фундаментах.
ГЭД мощностью 20 МВт и массой около 300 тонн каждый — важнейшие элементы электродвижения ледокола. Всего на судне проекта 22220 их три: два бортовых (правый и левый) и один центральный. Ранее на «Чукотку» уже установили бортовые двигатели. Через валы ГЭД крутящий момент передаётся на гребные винты, расположенные в кормовой подводной части судна. Суммарная мощность силовой установки ледокола достигает 60 МВт, сообщает пресс-служба ОСК.
Ранее, в марте, на судно смонтировали турбогенератор правого борта, а теперь завершена установка левобортного агрегата. Каждый из турбогенераторов весит свыше 240 тонн и обладает мощностью 36 МВт. Они станут основными источниками электроэнергии, питая все системы ледокола, включая гребные электродвигатели.
Строительство «Чукотки» продолжается в соответствии с графиком. Новый атомный ледокол проекта 22220 предназначен для работы в арктических условиях и будет одним из самых мощных в своём классе.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
ОСК выбрала программные продукты компании АСКОН для создания основой тяжелой судостроительной САПР
САПР тяжелая, судостроительнаяЦифровая модель обстановочного судна проекта ... судне оборудования, агрегатов, приборов, аппаратуры и так далее.
-
Подписан приёмный акт по океанографическому исследовательскому судну «Евгений Горигледжан»
На ПСЗ «Янтарь» (входит в состав Объединенной судостр...ведению церемонии подъема флага, дата которого будет определена Заказчиком.
-
На ССЗ «Вымпел» завершены испытания головного катера для МЧС
На судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Объедин...ки, манёвренность катера, работу систем и навигационного оборудования.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena